Esta semana os carros da maior categoria do automobilismo mundial voltar a entrar em ação, com os testes de pré-temporada, a partir de sexta-feira, no Bahrein, que também abrigará a primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2021.

Quase todas as equipes já mostraram, à sua maneira, o layout dos carros que estarão na Ásia nos próximos dias, exceto a Ferrari, que fará a apresentação de seu modelo nesta quarta-feira (10).

Mas entre os nove modelos que já foram amplamente divulgados, qual é o mais bonito até agora? Confira as galerias abaixo e tire suas conclusões.

Red Bull RB16B

Red Bull Racing RB16B 1 / 13 Red Bull Racing RB16B 2 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 3 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 4 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 5 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 6 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 7 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 8 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 9 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 10 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 11 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 12 / 13 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing RB16B 13 / 13 Foto de: Red Bull Racing

Mercedes W12

Mercedes AMG F1 W12 1 / 22 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG F1 W12 2 / 22 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG F1 W12 3 / 22 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG F1 W12 4 / 22 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG F1 W12 5 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 6 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 7 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 8 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 9 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 10 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 11 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 12 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 13 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 14 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 15 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 16 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 17 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 18 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 19 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 20 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 21 / 22 Foto de: Daimler AG Mercedes AMG F1 W12 22 / 22 Foto de: Daimler AG

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M 1 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 2 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 3 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 4 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 5 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 6 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 7 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 8 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 9 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 10 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 11 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 12 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 13 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 14 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 15 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 16 / 17 Foto de: McLaren McLaren MCL35M 17 / 17 Foto de: McLaren

Alpine A521

Alpine A521 1 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 2 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 3 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 4 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 5 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 6 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 7 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 8 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 9 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 10 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 11 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 12 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 13 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 14 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 15 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 16 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 17 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 18 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 19 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 20 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 21 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 22 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 23 / 24 Foto de: Alpine Alpine A521 24 / 24 Foto de: Alpine

Aston Martin AMR21

Aston Martin AMR21 1 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 2 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 3 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 4 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 5 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 6 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 7 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 8 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 9 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 10 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 11 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 12 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 13 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 14 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 15 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 16 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 17 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 18 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 19 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 20 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 21 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 22 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 23 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 24 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 25 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 26 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 27 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 28 / 29 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 29 / 29 Foto de: Aston Martin Racing

AlphaTauri AT02

AlphaTauri AT02 1 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 2 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 3 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 4 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 5 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 6 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 7 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 8 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 9 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 10 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 11 / 12 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT02 12 / 12 Foto de: AlphaTauri

Haas VF21

Haas VF-21 1 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 2 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 3 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 4 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 5 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 6 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 7 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 8 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 9 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 10 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 11 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 12 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 13 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 14 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 15 / 16 Foto de: Haas F1 Team Haas VF-21 16 / 16 Foto de: Haas F1 Team

Alfa Romeo C41

Alfa Romeo Racing C41 1 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 2 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 3 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 4 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 5 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 6 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 7 / 10 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 8 / 10 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 9 / 10 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 10 / 10 Foto de: Alfa Romeo

Williams FW43B

Williams FW43B 1 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 2 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 3 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 4 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 5 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 6 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 7 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 8 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 9 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 10 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 11 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 12 / 13 Foto de: Williams Williams FW43B 13 / 13 Foto de: Williams

