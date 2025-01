Mike Krack, engenheiro-chefe de pista da Aston Martin, descreveu o quarto título de Max Verstappen na Fórmula 1 com o RB20 "em dificuldades" como o "melhor" de sua história.

Krack, que deixou o cargo de chefe de equipe no início deste ano, disse ao RacingNews365 que uma temporada difícil de 2024 para a Red Bull trouxe à tona a "grandeza" de Verstappen.

Observando a diferença de desempenho entre Sergio Pérez e Verstappen, Krack apoiou suas opiniões citando o abismo entre os dois pilotos da Red Bull como exemplo.

Krack ficou particularmente impressionado com a capacidade de Verstappen de dar a volta por cima em um fim de semana de corrida aparentemente perdido, que foi a espinha dorsal de seu campeonato.

Sem o hábito de Verstappen de maximizar os resultados, o piloto da Red Bull provavelmente teria sofrido o mesmo destino de sua equipe. A equipe sediada em Milton Keynes, que havia vencido o campeonato nas duas temporadas anteriores consecutivas, perdeu para a McLaren e a Ferrari na classificação por equipes.

Quando perguntado sobre sua impressão de Verstappen, Krack enfatizou sua "admiração" por ele, destacando uma corrida em específico.

"Fantástico", disse Krack para descrever o holandês, acrescentando: "O [campeonato] deste ano foi provavelmente o melhor que já vimos dele, porque ele venceu com um carro que estava com dificuldades."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Red Bull Content Pool

"Você via o companheiro de equipe dele com muitas dificuldades. Acho que o RB20 não era nem mesmo o segundo ou terceiro melhor carro em alguns momentos".

"E você viu essa perfeição aparecer. Você vê um verdadeiro campeão quando as coisas ficam realmente difíceis".

"Vimos as grandes e rápidas conversões após uma sessão de treinos difíceis e, quando vemos o desempenho dele na classificação, pensamos: 'Como isso foi possível? Eles estavam com dificuldades ontem' ou 'Eles estavam com dificuldades hoje de manhã'".

"Para ser sincero, vimos a diferença no Brasil. Ninguém se torna tetracampeão mundial apenas andando com o carro, especialmente em uma temporada difícil como a deste ano".

"Tiro o chapéu para ele, só posso admirar como ele fez isso".

BORTOLETO na F1, HAMILTON na Ferrari, KIMI: que novidade é mais EMPOLGANTE? Com ISA AYAMI, da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!