Adrian Newey, renomado designer da Fórmula 1, ainda está contando os dias até poder começar a trabalhar com a Aston Martin e, embora admita que o chefe Lawrence Stroll pedirá que ele mude algumas coisas no carro de 2025, ele ainda não sabe se poderá fazê-lo ou se terá que se concentrar diretamente em 2026.

Na Aston, ele terá a companhia de Fernando Alonso e, em uma entrevista com entrevista ao Auto Motor und Sport, ele falou sobre a importância de ter um piloto que possa expressar aos engenheiros o que precisa ser mudado no carro.

Relembrando seu tempo como engenheiro de corrida de vários pilotos, incluindo Johnny Cecotto na Fórmula 2 e Bobby Ray na Indy, ele comentou: "Naquela época não havia gravadores de dados, então a única pista para entender o que o carro estava fazendo era o que o piloto podia comunicar ou o que você podia extrair das informações do piloto".

"E isso significava que a ligação entre o engenheiro e o piloto era absolutamente crucial no desenvolvimento da configuração do carro".

Newey revelou que chegava a sair nas noites de quinta, sexta ou sábado, primeiro com Bobby Ray e depois com Michael Andretti e Mario Andretti, para reforçar o vínculo, e eles conversavam sobre o carro o tempo todo.

Agora, com muito mais ferramentas, mas também com mais experiência, ele diz: "Acho que a opinião do piloto ainda é muito importante. Desde a época de Bobby até hoje, acho que o mais importante é que o piloto diga o que o carro está fazendo, mas sem complicar muito, porque se ele fizer um monólogo de meia hora, pessoalmente, não consigo absorver tudo isso. Portanto, você precisa que ele seja relativamente conciso".

"Mas também acho que um piloto geralmente tem uma ideia do que pode precisar. Nem todos os pilotos, mas alguns têm".

"Às vezes, um piloto lhe diz que algo está errado, você procura soluções, tem uma ideia e a discute com ele, e ele diz: 'Bem, não, com base na minha experiência, não acho que essa seja a solução certa', então você vai embora e apresenta uma solução diferente".

"Acho que pode ser importante para os pilotos mais experientes e com mais tato dizer que não têm certeza sobre algo".

Newey está agora ao lado de Fernando Alonso, que por tantos anos foi seu rival: "Sim, com certeza, Fernando tem sido uma pedra no sapato ao longo dos anos.... Será bom trabalhar com ele. Tenho grande respeito por Fernando".

E finalizou com uma defesa do bicampeão: "Acho que o fato de ele ter vencido apenas dois campeonatos mundiais no papel não reflete em nada a sua capacidade".

BORTOLETO na F1, HAMILTON na Ferrari, KIMI: que novidade é mais EMPOLGANTE? Com ISA AYAMI, da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!