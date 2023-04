Carregar reprodutor de áudio

Há um ano, a Fórmula 1 realizava a sua terceira corrida do campeonato, no que parecia indicar uma grande briga entre Ferrari e Red Bull, mais precisamente entre Charles Leclerc e Max Verstappen.

A equipe austríaca voltava da Oceania preocupada, com incertezas, após Verstappen enfrentar dois problemas de confiança em seu RB18 em três provas. O que ‘salvava’ era a vitória em Jeddah, duas semanas antes.

A Ferrari, por sua vez, vivia o que se tornara o seu melhor momento no campeonato, liderando os campeonatos e vendo a Mercedes na segunda posição, mas já sabendo que a equipe da montadora de origem alemã seria carta fora do baralho para o restante do ano, com o porpoising sendo assunto constante.

O início do retorno do efeito solo na F1 era generoso com as equipes, com nove entre as 10 conseguindo chegar à zona de pontuação. Apenas a Aston Martin seguia zerada, com duas das três provas não podendo contar com Sebastian Vettel, à época com Covid-19.

Um ano depois, o jogo mudou bastante. A Red Bull se encaminha para mais dois títulos com tranquilidade, mas a Aston Martin, hoje contando com os serviços de Fernando Alonso, saltou de zero para 65 pontos e é a segunda melhor do campeonato. A Ferrari está em queda livre, saindo de seus 104 pontos para apenas 26. O campeonato deste ano, no entanto, é mais generoso ainda, com todos os times saindo do zero no certame de equipes.

Confira as tabelas após a terceira etapa dos campeonatos de 2022 e 2023

Ano 2022 Ano 2023 Pos. Equipe Pontos Pos. Equipe Pontos 1 Ferrari 104 1 Red Bull 123 2 Mercedes 65 2 Aston Martin 65 3 Red Bull 55 3 Mercedes 56 4 McLaren 24 4 Ferrari 26 5 Alpine 22 5 McLaren 12 6 Alfa Romeo 13 6 Alpine 8 7 Haas 12 7 Haas 7 8 AlphaTauri 10 8 Alfa Romeo 6 9 Williams 1 9 AlphaTauri 1 10 Aston Martin 0 10 Williams 1

