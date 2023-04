Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 vem implementando e testando novos formatos de fim de semana para além do tradicional já conhecido pelo público e pelos pilotos com três treinos livres, uma classificação e o GP. E, para Max Verstappen, essas mudanças podem implicar em uma saída da categoria de forma 'precoce.'

Em 2023, a principal categoria do automobilismo contará com seis corridas sprint no calendário: Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Estados Unidos e Brasil. Além disso, em Ímola uma nova regra será colocada em prática na classificação de sábado, no Q1 os pilotos só poderão usar pneus duros, no Q2 pneus médios e no Q3 os compostos macios.

E essa insistência em trocar o tradicional tem irritado o bicampeão mundial Max Verstappen. O holandês da Red Bull mandou um recado à F1 caso as mudanças continuem acontecendo.

"Mesmo que você mude o sistema, fazer essas corridas sprint não está no DNA da Fórmula 1. Espero que não haja muitas mudanças, senão não ficarei aqui por muito tempo. Não gosto do novo formato. É sobre sobreviver, não tem nada a ver com corrida", disse Verstappen em palavras publicadas pelo portal Motorsport Week.

Com 23 corridas, contando apenas os GPs de domingo, no calendário em 2023, Verstappen destaca que as sprints colaboram para uma temporada ainda mais inchada.

"Não sou nada fã de ter finais de semana com o novo formato. Quando fazemos esse tipo de coisa, o evento fica muito intenso e já estamos fazendo muitas corridas. Não acho que seja a forma mais adequada para fazer os eventos, mas entendo que queiram tornar todos os dias de ação na pista mais interessantes", indicou.

"Vamos chegar a temporadas em que vamos acabar tendo até 25 corridas. Já se levarmos em conta os lugares para onde vamos, se começarmos a adicionar mais ação com um 'Sprint', não é lucrativo para mim de forma alguma", concluiu.

