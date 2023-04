Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, revelou uma mentalidade totalmente diferente sobre seu próprio futuro na Fórmula 1, o que significa que ele nunca dará as costas às Flechas de Prata.

O austríaco chegou pela primeira vez à F1 como acionista da equipe Williams em 2009, antes de se mudar para se tornar chefe de equipe e coproprietário da Mercedes a partir de 2013. Recentemente ele foi apontado pela revista Forbes como tendo patrimônio superior a US$ 1 bilhão.

Ele então ajudou a levar o fabricante alemão a uma sequência de oito campeonatos de construtores consecutivos, de 2014 a 2021, com Lewis Hamilton e Nico Rosberg conquistando sete títulos de pilotos nesse período.

No entanto, Wolff disse que ponderou se afastar da F1 em 2020, quando chegou perto do fim de um terceiro contrato de três anos assinado com a Mercedes.

Mas depois de avaliar se ele tinha ou não o desejo de permanecer, Wolff explicou que seu processo de pensamento na verdade foi completamente para o outro lado - e o fez se comprometer mais do que jamais imaginou.

Agora, conforme revelado em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Wolff disse que as ideias anteriores de lucrar com seu investimento na F1 foram banidas.

“Em 2020, eu estava pensando [no futuro]”, explicou. “Meu plano, de certa forma, era que, quando eu tivesse 49 anos, pararia de fazer isso. Porque, aos 50 anos, você cresceu, não está mais sendo chefe de equipe.

“Mas o que mudou então foi o que era [anteriormente] o projeto: comprar as ações e vender as ações, como investimentos em nosso setor financeiro. Em 2020, cheguei à conclusão de dizer: 'Vou ficar com isso (essas ações)'.

“Pela primeira vez na vida, mudei minha estratégia de negócios de um investidor que compra, desenvolve e vende, para comprar, desenvolver, manter. Foi uma grande mudança.

“Levei um ano para digerir isso, que não quero voltar para o setor [financeiro] onde venho fazendo isso há 25 anos. Mas, na verdade, eu queria me tornar um empreendedor de verdade e manter isso para sempre. Aquele era o momento de continuar.”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff explicou que nos primeiros anos na Mercedes, tudo era focado em tornar a equipe um sucesso por causa do aumento de valor do time.

“Essa era a única coisa importante, porque ganhar campeonatos significava sucesso financeiro”, disse ele. “Eu originalmente assinei um contrato de três anos.”

“Então, quando eu realmente gostei, assinei outro contrato de três anos. E eu realmente gostei. E então veio o momento crucial.

“Então, foi 2013/2014/2015, mais 2016/2017/2018. E então assinei outro 2019/2020/2021. E em 2020 não sabia se queria continuar fazendo isso ou não. Então, sempre estive previamente vinculado a um termo contratual. Considerando que agora, não é mais.”

Wolff disse que a decisão que tomou de se ‘casar’ com a equipe Mercedes, em vez de tratá-la como uma simples ferramenta de investimento, significa que agora não pode mais virar as costas para a F1. Em vez disso, ele sente um grande dever de lançar as bases para garantir que a equipe de F1 tenha um futuro seguro.

“É a minha empresa. É o meu time”, disse. “O problema é que não consigo nem ir embora.

“Só posso trazer talentos e mudar o escopo das minhas atividades para seguir um caminho. Não é mais um projeto. É a minha empresa.

“Sou um dos três acionistas e preciso me beliscar todos os dias dessa oportunidade. É importante com todos os altos e baixos.”

Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music