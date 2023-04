Carregar reprodutor de áudio

Não tem como negar que a Aston Martin é a grande surpresa da temporada 2023 da Fórmula 1. Em três corridas já disputadas no ano - Bahrein, Arábia Saudita e Austrália - a equipe de Mike Krack esteve no pódio em todas. E o time prepara atualizações para as próximas etapas que podem deixar o AMR23 ainda mais 'potente' e competitivo para seguir brigando pelas primeiras posições.

Misturando conceitos aerodinâmicos próprios com os apresentados por Ferrari e Red Bull em 2021, além dos componentes fornecidos pela Mercedes, a Aston Martin deu um grande salto de desempenho em relação ao ano passado, quando foi apenas a oitava colocada no campeonato de construtores.

Em 2023, já são 65 pontos somados e o segundo lugar na tabela. Contudo, essa boa performance levanta algumas sobrancelhas sobre que questionam até quando a equipe irá conseguir entregar atualizações do carro e seguir nessa mesma toada. De acordo com o chefe da Aston, Mike Krack, novidades estão previstas para os próximos quatro GPs.

“As maiores melhorias virão no final do ano”, revelou. “Também, teremos algumas peças novas em Baku, Ímola, Montreal e algumas em Silverstone”, mencionou.

Por conta do limite de custo que impede um gasto desenfreado em atualizações, criação e testagem de peças, a maneira como cada equipe irá apresentar suas novidades também se tornou um desafio nesta temporada. Há quem prefira reunir as peças novas e entregá-las todas juntas num grande 'pacotão', enquanto outras, como no caso da equipe de Lawrence Stroll, elas serão feitas por etapas ao longo do ano.

"Traremos cada pequeno incremento assim que estiver pronto, em vez de esperar para agrupar tudo em grandes pacotes", explicou. "É uma abordagem que funcionou bem para nós no ano passado com o AMR22", destacou o chefe da Aston Martin.

