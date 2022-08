Carregar reprodutor de áudio

A Audi confirmou na sexta-feira sua entrada na Fórmula 1 como fornecedora de motores a partir de 2026, sem confirmar qual seria sua equipe parceira. Mas o caminho para a ligação com a Sauber já está traçado, com a montadora devendo iniciar a aquisição do time suíço já no próximo ano, comprando 25% das ações.

O anúncio inclusive levou à Alfa Romeo a anunciar o fim da parceria com a Sauber já no fim de 2023.

Segundo o Motorsport-Total.com, site irmão do Motorsport.com na Alemanha, os primeiros 25% da Sauber serão adquiridos em 2023. O processo se estenderá até 2025, com a montadora comprando mais 25% a cada ano, totalizando 75%, o que deixaria Finn Rausing com um quarto das ações.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A saída da Alfa Romeo deve forçar a Sauber a voltar a usar seu nome original em 2024 e 2025, com a equipe passando a se chamar Audi apenas em 2026.

O acordo com a Sauber tornará a marca suíça uma equipe de fábrica da Audi a partir de 2026, após a montadora descartar a possibilidade de iniciar uma nova equipe. Markus Duesmann, presidente-executivo da Audi, disse na sexta que "é muito melhor iniciar o desenvolvimento se você já tem um carro", explicando o posicionamento da marca do Grupo VW.

Veja uma volta em Spa-Francorchamps, sede do GP da Bélgica de F1

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?