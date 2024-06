F1: Audi também estaria de 'olho' em Drugovich para 2025

Nesta quinta-feira, mais peças do mercado da Fórmula 1 para 2025 se encaixaram. As vagas estão se esgotando, mas os candidatos continuam sendo muito maiores que os assentos disponíveis e entre eles, está o brasileiro Felipe Drugovich.

O jornal suíço Blick trouxe à tona que a Audi também estaria de olho no brasileiro, reserva da Aston Martin, como um candidato para o próximo ano. Caso Carlos Sainz opte ir para Alpine ou Williams, a equipe comandada por Andreas Seidl poderia optar entre dois campeões da Fórmula 2: Felipe e Théo Pourchaire.

A publicação ainda destaca que entre eles, o piloto de Maringá se sobressai e, visto as opções que estão restando no mercado, o brasileiro aparece com alguma chance. Recentemente, Drugovich também foi vinculado à Williams. O rumor destaca que, caso o Sainz decida não assinar com a equipe britânica, Felipe seria o principal nome para o assento.

O mercado segue se movimentando com rapidez. Antes do início do dia de mídia na Áustria, a Aston Martin anunciou a renovação de contrato de Lance Stroll até 2026, pelo menos. Assim como a Alpine, que estendeu o vínculo com Pierre Gasly por múltiplos anos.

O principal agente livre ainda segue sendo Sainz, que não decidiu para onde irá. Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas são os pilotos que estão no grid, mas não tem um lugar garantido. Jack Doohan, Mick Schumacher correm por fora nessa briga.

