A Williams anunciou nesta quinta-feira que contratou uma série de técnicos seniores da Fórmula 1 de equipes rivais, além do ex-diretor técnico da Alpine, Matt Harman.

As cinco principais contratações estão incluídas em um grupo de 26 novos engenheiros que a Williams contratou em uma grande onda de recrutamento que a equipe realizou recentemente, com foco especial no reforço de seus escritórios de aerodinâmica e design.

A nova equipe se reportará ao diretor técnico da Williams, Pat Fry, que entrou para a equipe em novembro passado, depois de deixar seu cargo anterior com o mesmo título na Alpine no início de 2023.

Harman pediu demissão da Alpine no início da campanha de 2024, justamente quando foi revelado que o carro A524 da equipe estava entre os mais lentos do grid. Ele agora se tornará o diretor de design da Williams e começará a trabalhar para sua nova equipe após as férias de agosto.

As outras quatro principais contratações técnicas são o ex-chefe de análise de desempenho da Ferrari, Fabrice Moncade, o ex-diretor de aerodinâmica da Haas, Juan Molina, o designer-chefe da Red Bull (compostos e estruturas), Steve Winstanley, e o ex-chefe de desempenho da Alpine, Richard Frith.

Moncade se tornará o engenheiro-chefe da Williams no início de julho, enquanto Molina será o aerodinamicista-chefe da equipe a partir de 15 de julho.

Winstanley foi contratado como engenheiro-chefe de compostos e estruturas, com a missão de "transformar o departamento de estruturas dentro do escritório de design", de acordo com um comunicado da equipe anunciando todas as novas contratações.

Frith se tornará o chefe de sistemas de desempenho da Williams, mas não começará a trabalhar com a equipe até 2025.

A Williams também contratou Sorin Cheran, ex-funcionário da Hewlett Packard Enterprise, para ser seu novo diretor de informações e análises (CIAO). De acordo com o comunicado da Williams, espera-se que Cheran "lidere uma transformação na forma como a equipe adquire, armazena, indexa e usa dados para criar uma operação de tecnologia de ponta".

Pat Fry, diretor técnico da Williams Foto de: Williams

Isso ocorre após a revelação, no início de 2024, de que a equipe estava usando uma planilha gigantesca do Excel para planejar a construção de seus novos carros no início de cada ano - um processo que surpreendeu o diretor da equipe, James Vowles, e Fry.

Vowles falou sobre as novas contratações de sua equipe: "Estou muito feliz em receber essas seis pessoas incríveis na Williams.

"Estamos em uma missão para lutar para voltar à liderança e poder atrair talentos experientes e vencedores de campeonatos de outras equipes demonstra uma enorme crença na jornada em que estamos.

"A Williams está investindo no que é preciso para vencer, e isso é apenas o começo, pois estamos nos preparando para receber mais caras novas de todo o grid nos próximos meses."

O grande esforço de recrutamento é o mais recente desenvolvimento na tentativa da proprietária da Williams, Dorilton Capital, de melhorar os resultados da equipe, que haviam diminuído muito após anos de pouco investimento antes de a família Williams vender a equipe em 2020.

"A Williams tem ambições ousadas e um grande impulso, e esses recrutas excepcionais mostram que esse é um projeto do qual as pessoas querem fazer parte", disse Fry. "Estamos acrescentando força em profundidade ao enorme talento que já existe em Grove à medida que construímos o futuro."

