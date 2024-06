A Fórmula 1 se prepara para uma mudança no regulamento dos motores em 2026 e várias equipes estão se movimentando para garantir o melhor fornecedor e a Alpine é um desses times. Com a possibilidade de não produzir mais suas próprias unidades de potência, o esquadrão de Enstone avalia o 'cardápio'.

Um dos trunfos da Alpine atualmente é ser uma equipe de fábrica - produz seus próprios motores - mas, com a grande 'bagunça' no atual comando, Renault e equipe veem a possibilidade de se 'separarem'. Abandonar o status de fabricante, para muita gente, é visto como um retrocesso, uma vez que quando você vira cliente, não há mais autonomia no desenvolvimento das unidades de potência.

Quando o regulamento novo entrar em vigor, vários fabricantes estarão no mercado: Mercedes, Red Bull/Ford, Honda, Ferrari, Audi e Renault. A Alpine já está em contato com os possíveis fornecedores e, de acordo com o Formula Uno, a Ferrari é uma das possibilidades que a equipe está explorando com mais 'entusiasmo'.

A Red Bull, por outro lado, já descartou a possibilidade de ser a fornecedora da sua ex-fornecedora de motores. O mesmo se aplica à Audi, o que deixou a equipe de Enstone apenas com Ferrari, Mercedes e Honda disponíveis.

Motorsport Business #13 – Como manter LEGADO de AYRTON SENNA com ANA SIMÕES, da Senna Brands

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!