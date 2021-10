A Red Bull e a Honda revelaram nesta quinta-feira (07) como que as duas organizações trabalharão juntas após a saída da montadora japonesa da Fórmula 1 no final da temporada atual.

Como esperado, a Honda seguirá apoiando de perto as duas equipes da Red Bull em 2022, enquanto em 2023 veremos uma transição para o controle total da nova divisão de produção de motores, a Red Bull Powertrains, que produzirá e fornecerá as unidades de potência para a equipe austríaca e a AlphaTauri.

Alguns funcionários britânicos da área de desenvolvimento de corridas da Honda serão transferidos para a Red Bull Powertrains, ajudando a garantir uma continuidade, enquanto as duas companhias também trabalharão juntas em projetos fora da F1.

Em comunicado, a Red Bull destaca: "O acordo de diversificação verá o grupo de companhias da Red Bull e a Honda trabalhando em diversas atividades do automobilismo, garantindo a transição do desenvolvimento da unidade de potência da Honda para a Red Bull Powertrains, programa de jovens pilotos, iniciativas de marketing e branding, além de atividades competitivas em diversas disciplinas do esporte".

"Na F1, a Red Bull Powertrains terá o direito de usar a propriedade intelectual da Honda referente às unidades de potência a partir de 2022".

"Enquanto a Honda apoiará a Red Bull Powertrains na montagem das unidades de potência, além da previsão de apoio com engenharia de pista e operação de corridas em 2022, a partir de 2023 a RBPT assumirá a responsabilidade de toda a produção e serviços referentes aos motores da Red Bull Racing e da AlphaTauri".

"Adicionalmente, para garantir a continuidade da equipe, haverá uma transferência de funcionários britânicos da área de desenvolvimento de corridas da Honda para a Red Bull Powertrains".

A Red Bull confirmou ainda que sua equipe irmã, AlphaTauri e o Projeto 'Fórmula Dream' da Honda seguirão trabalhando juntas para encontrar jovens pilotos japoneses, que seguirão os passos de Yuki Tsunoda.

As duas empresas ainda "expandirão suas cooperações para criar uma presença conjunta em várias formas de esporte a motor, em outros esportes e em atividades gerais para aumentar o alcance de ambas as marcas, particularmente promovendo os produtos inovadores de mobilidade da Honda para um público mais amplo, ajudando a companhia a atingir seu objetivo de neutralizar as emissões de carbono em suas operações".

O chefe da Red Bull, Christian Horner, deixou claro que o contínuo apoio em 2022 será de extremo valor.

"A colaboração da Red Bull com a Honda tem sido bem-sucedida e, enquanto nossa relação na F1 será modificada, nenhum de nós gostaria que esse fosse o fim da história".

"Estamos muitos felizes que o nosso ambicioso e emocionante projeto da Red Bull Powertrains terá um forte apoio da Honda, tecnicamente e operacionalmente em 2022, e isso ajudará a garantir que a transição da Red Bull para o status de fornecedora de motores seja impecável".

Koji Watanabe, chefe da Honda de branding e operações de comunicação, disse: "Estou feliz que tenhamos chegado a um acordo com o Grupo Red Bull, cobrindo todos os detalhes dos direitos de propriedade intelectual para a unidade de potência da F1. Assim a Honda seguirá contribuindo para o mundo do esporte a motor".

"Agora estamos trabalhando para fortalecer a estrutura da Honda, para garantir que nossos fãs poderão seguir curtindo o papel da Honda em todos os tipos de esporte a motor".

A Honda também confirmou que todas as duas atividades no esporte a motor sobre quatro rodas, incluindo o apoio à Red Bull em 2022, será realizado no guarda-chuva da Honda Racing Corporation, a divisão responsável pelos esforços da marca na motovelocidade.

"Isso reforçará as operações da Honda no esporte a motor e no branding, tornando-a mais eficiente na integração de tecnologias e experiências que ganhamos em nossas atividades de quatro e duas rodas".

