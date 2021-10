A Red Bull revelou nesta quinta-feira (07) sua pintura especial para o GP da Turquia de Fórmula 1. O carro terá as cores vermelha e branca em foco como homenagem à Honda, sua fornecedora de motores que sairá da categoria no final do ano.

O tributo estava originalmente previsto para o GP do Japão em Suzuka, que seria disputado neste fim de semana, mas que foi cancelado por conta do impacto da Covid-19 no país.

Após divulgar um teaser na quarta, a Red Bull divulgou a versão completa dos carros de Max Verstappen e Sergio Pérez. O design mantém a marca austríaca, a entrada de ar amarela e a asa traseira azul, mas, de resto, passou para uma pintura branca.

Os números dos pilotos também foram colocados dentro de um círculo vermelho, em alusão à bandeira japonesa.

A Red Bull também colocou a palavra japonesa "arigato" - obrigado - na lateral do carro. A equipe irmã, AlphaTauri, também terá mensagens em seus carros, tendo sido parceira da Honda desde 2018.

A Honda sairá da F1 no final desta temporada após um período de sete anos como fornecedora de motores. A montadora voltou em 2015 com a McLaren, mas sofreu para se encontrar com a equipe britânica, levando ao fim da parceria em 2017.

Com isso, a Honda passou a fornecer motores para a Toro Rosso em 2018, abrindo caminho para uma parceria com a Red Bull a partir de 2019.

Desde então, tanto Red Bull quanto AlphaTauri conquistaram vitórias com a Honda, mas em outubro do ano passado a montadora chocou ao anunciar sua saída no final de 2021.

A Red Bull assumirá a propriedade intelectual das unidades de potência V6 híbridas da Honda a partir de 2022, formando sua própria divisão de motores chamada Red Bull Powertrains.

Verstappen chega ao GP da Turquia deste fim de semana em busca de sua oitava vitória no ano para reconquistar a liderança do Mundial de Pilotos, estando dois pontos atrás de Lewis Hamilton, que venceu na Rússia.

Red Bull Racing RB16B white livery 1 / 8 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B white livery 2 / 8 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B white livery 3 / 8 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B white livery 4 / 8 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B white livery 5 / 8 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B white livery 6 / 8 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B white livery 7 / 8 Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB16B white livery 8 / 8 Foto de: Red Bull Content Pool

