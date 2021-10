F1 - Verstappen: Perder título em 2021 "não mudará minha vida"

Max Verstappen afirmou nesta quinta, nas coletivas pré-GP da Turquia que, mesmo que perca a batalha contra Lewis Hamilton pelo título da Fórmula 1 em 2021, o resultado final "não mudará sua vida".

O piloto da Red Bull está dois pontos atrás de Hamilton com sete corridas restantes, em seu primeiro ano lutando pelo título.

A batalha com Hamilton em 2021 teve vários pontos de tensão, especialmente com as batidas em Silverstone e Monza, enquanto ele também acabou perdendo pontos após incidentes em Baku e Budapeste.

Apesar dos pontos perdidos, Verstappen disse que ele e a Red Bull estão "bem relaxados, mas também bem focados", já que "não há nada que é possível forçar ou estressar, porque sempre queremos fazer o nosso melhor de qualquer jeito".

Quando questionado como que ele se mantém relaxado considerando as pressões e expectativas em cima de um piloto lutando pelo título, ele respondeu: "Sempre tento fazer o meu melhor, e sei que a equipe está fazendo o melhor possível".

"E se isso nos levar ao primeiro lugar no fim do ano, claro, é uma conquista incrível e é o que estamos trabalhando, certo? Mas, mesmo que terminemos em segundo, acho que ainda podemos considerar uma grande temporada".

"E, no fim do dia, isso não mudará de fato minha vida. Eu gosto muito do que eu faço, e acho isso muito importante. Para mim, não há muito com o que me preocupar".

Verstappen também afirmou que agora "tem um pacote bem forte com o novo motor", que foi colocado em seu carro na Rússia.

"Seguimos desenvolvendo, dando o nosso melhor, tentando criar um balanço melhor no carro. Porque, claro, nunca é perfeito. E sim, vamos tentar fazer isso aqui".

"Mas, nessa pista, há várias incertezas no momento, em termos de aderência [a pista passou por modificações para evitar uma repetição de 2020]. Primeiro, temos que lidar com isso".

Apesar da injeção de ânimo com o novo motor da Honda, que o levou ao segundo lugar em Sochi, Verstappen reconhece que as próximas corridas serão complicadas na luta com a Mercedes.

"Não sei onde que estaremos. Na frente? Atrás? Acho que algumas pistas serão melhores para nós, pelo menos no papel, e outras para eles. Então, com sorte, seguirá como nas últimas corridas. Será bem apertado e teremos uma boa batalha".

