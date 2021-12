A Band bateu a Globo e assumiu a primeira colocação na audiência com a última etapa da temporada de 2021 da Fórmula 1, superando a emissora carioca em picos de quase seis pontos.

O GP de Abu Dhabi contou com a vitória de Max Verstappen, que conquistou o título de pilotos da F1 após superar o rival Lewis Hamilton na última volta da corrida. Com o triunfo, o piloto holandês se junta aos outros 33 pilotos que já foram campeões da principal categoria do automobilismo.

O canal paulista vem conseguindo bons resultados de audiência desde o começo do ano e, segundo o site Teleguiado, a decisão do campeonato colocou a Band na liderança por 5,4 pontos de pico, às 10h45, e chegando a 5,9 pontos contra 5,8 na Globo, às 11h03.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN PASSA HAMILTON NO FIM E É CAMPEÃO EM ABU DHABI; MERCEDES PROTESTA CONTRA MAX

