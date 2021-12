F1: Hamilton não comparece à coletiva após vitória de Verstappen

Lewis Hamilton e Toto Wolff se ausentaram das coletivas de imprensa após a vitória de Max Verstappen na decisão do título de 2021 da Fórmula 1 em Abu Dhabi.

O britânico da Mercedes perdeu a luta pelo campeonato de pilotos para Verstappen depois de ser ultrapassado na última volta da corrida no Yas Marina Circuit após uma relargada. Com isso, holandês da Red Bull de 24 anos garantiu o seu primeiro título na categoria, se tornando o quarto campeão mais jovem da história da F1.

Depois da vitória de Max, tanto o chefe da Mercedes, Toto Wolff, quanto Hamilton decidiram não comparecer as entrevistas coletivas pós corrida. A coletiva de pilotos, portanto, contou apenas com Verstappen e Saiz.

Pouco tempo depois, a Mercedes apresentou dois protestos à FIA, que foram indeferidos neste domingo pelos comissários.

Depois da decisão da FIA, a equipe alemã optou então pela intenção de apelar da rejeição dos comissários.

"Apresentamos nossa intenção de apelar do Documento 58 / decisão dos comissários de rejeitar o protesto da equipe”, disse um porta-voz do time após a corrida de domingo.

A Mercedes agora tem 96 horas para decidir se vai continuar e entrar formalmente com um recurso junto à FIA.

