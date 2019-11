Além de revelar que poderia ter assinado com a McLaren para ser companheiro de Lewis Hamilton na Fórmula 1 em 2010, Rubens Barrichello também afirmou que o britânico da Mercedes vai superar os títulos de Michael Schumacher na categoria máxima do automobilismo.

É a previsão que o brasileiro fez ao podcast oficial da F1, Beyond the Grid. Para 'Rubinho', o piloto da Mercedes, que conquistou seu sexto título em 2019, vai bater o recorde de 'Schumi', heptacampeão da elite do esporte a motor mundial.

"Talento por talento, acho que ele vai ganhar mais títulos que o Michael. Ele está numa forma em que sabe o que ele precisa. Está muito melhor preparado do que em qualquer outra época do ponto de vista físico", avaliou Barrichello.

"Estive com Toto [Wolff, chefe da Mercedes] no último GP do Brasil. Quando o Lewis fala no rádio, você vê que ele está respirando. Posso ver alguém muito especial", relatou Rubinho, que também disse ter se preocupado com a carreira do britânico em um dado momento.

"Honestamente, houve um tempo em que pensei que Lewis estava perdendo o rumo, mas ele se recuperou bem. Quando você é uma estrela, você tem tentações de todos. Pessoas famosas, dinheiro, enfim", ponderou o brasileiro.

"Eu não sei direito, porque nunca perguntei sobre isso para ele e, na verdade, não é justo eu afirmar alguma coisa. Mas, pelo que aparecia nas mídias sociais, parecia que isso estava acontecendo com ele".

"De repente, pensei: ‘ele está indo no caminho errado’. Isso acontece muito com jogadores de futebol. Mas eu digo: agora, para mim, ele sabe como lidar com tudo de uma forma muito boa. Quando ele chega na F1, ele continua o cara humilde que vai para ganhar a corrida", completou.

Hamilton segue perseguição ao recorde de Schumacher

O piloto britânico alcançou a marca de 83 vitórias na F1 com o triunfo no GP do México. A cada etapa do campeonato, o que parecia impossível ganha corpo: a quebra do recorde de Michael Schumacher. Faltam nove vitórias para Hamilton passar o alemão. Veja galeria exclusiva do Motorsport.com que mostra quem destronou quem ao longo dos anos: