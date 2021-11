A Fórmula 1 vive uma de suas melhores temporadas em anos. A intensa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título de 2021 está ganhando as manchetes dos principais veículos do mundo e tem dominado as redes sociais. Segundo o heptacampeão, a atenção que essa disputa traz para o esporte é ótima, considerando essa luta como uma das mais empolgantes que já esteve envolvido.

Hamilton chega ao GP de São Paulo deste fim de semana com 19 pontos a menos que Verstappen no Mundial de Pilotos, tendo 107 ainda em jogo com as quatro corridas restantes. O holandês vem em um bom momento, com importantes vitórias nos Estados Unidos e no México e, caso vença mais essa, se coloca em posição confortável para controlar a diferença até o fim.

Em coletiva nesta quarta-feira (10), com a presença do Motorsport.com, Hamilton analisou a disputa contra Verstappen pelo título de 2021. Segundo o heptacampeão, mesmo com a passagem do tempo, todos os campeonatos “são empolgantes”.

“É sempre algo diferente porque você está em um momento diferente da sua vida. Nos últimos dois anos, nós vivemos essa pandemia, e ainda estamos passando por ela, e temos várias sensações sobre isso dentro e fora das pistas”.

“Nós estamos trabalhando, dando o nosso melhor, para podermos realizar nosso sonho. Acho que esse ano é um dos mais empolgantes em termos de competitividade, porque as equipes estão muito competitivas e isso atrai mais atenção para o esporte, o que é ótimo. Nós temos uma batalha acirrada com outra equipe que é muito forte”.

Hamilton foi questionado ainda se, mesmo com tanto tempo na categoria, ainda é possível aprender coisas novas a cada ano disputado. Para o heptacampeão, o momento que o mundo vive, com a pandemia ainda impactando, trouxe novos fatores para serem considerados. Além disso, a idade o força a repensar a parte física.

“Naturalmente, ao ficar mais velho, você passa a focar em questões mais específicas, como melhorar a flexibilidade. Então incorporei mais alongamentos”.

“A saúde mental também é muito importante, considerando o período que estamos vivendo. As bolhas que tivemos que seguir nos últimos meses tem sido um desafio para todos, mas nosso esporte em particular tem sido muito restrito”.

“Essa foi uma parte muito difícil para mim, fazendo entrevistas à distância, falando com uma câmera sem olhar para as pessoas, sem interagir com as pessoas é muito difícil. Sentimos falta desse contato. Então isso certamente afeta o trabalho”.

O piloto da Mercedes ainda disse que, nesse período, buscou novas formas de manter a proximidade com as pessoas da equipe, e fez um rápido balanço de 2021.

“Procuramos formas de melhorar a relação com as pessoas, como os engenheiros, através de videochamadas, uma novidade para nós. E a questão do tempo, quanto que dedicamos para aperfeiçoar o carro”.

“Então tentamos levantar o sarrafo, tem sido uma temporada muito desafiadora, muitas coisas boas aconteceram, mas cometemos muitos erros. Tem sido uma curva de aprendizado íngreme para todos, mas definitivamente estamos mais fortes do que antes”.

