Campeão da Fórmula 1 pela Mercedes em 2016, vencendo o então companheiro Lewis Hamilton após perder dois títulos para o britânico, o alemão Nico Rosberg falou sobre a possibilidade de o heptacampeão se aposentar no fim de 2023 por causa de um carro ruim neste ano.

Para o germânico, Hamilton não vai se aposentar caso não consiga brigar pelo octa com o Mercedes W14, com o qual começou a temporada 2023 sendo batido pelo compatriota e companheiro George Russell na classificação para o GP do Bahrein, primeira de 23 etapas do campeonato da F1 neste ano.

À Sky Sports, Rosberg disse: “Acho que todo mundo quer vê-lo na frente lutando contra Max Verstappen (holandês da Red Bull) por vitórias, é claro. Acho que ele está saboreando o desafio de trazer a Mercedes de volta ao topo mais uma vez, conseguindo seu oitavo título".

"Claro que isso ainda é possível. Portanto, não o vejo pensando em aposentadoria no momento. Acho que ele está totalmente focado e querendo aproveitar ao máximo a temporada”, completou o germânico. A cobertura do GP do Bahrein você vê no Motorsport.com e em nosso YouTube.

Grid do GP do Bahrein de F1:

