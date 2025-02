Oliver Bearman está há poucas semanas de estrear oficialmente na Fórmula 1 defendendo as cores da Haas. O piloto deverá seguir as novas regras da FIA sobre palavrões, ou será punido no valor de 40 mil euros (R$240 mil).

Recentemente, a regulamentadora padronizou as sanções que serão aplicadas aos competidores que acabarem usando palavras de baixo calão no rádio durante as corridas ou em entrevistas e coletivas oficiais da FIA.

O Artigo 12.2.1 prevê que, em caso de "uso de palavras, ações ou escrita que causem lesão moral ou perda para a FIA, seus órgãos e executivos, mais especificamente sobre o interesse do esporte a motor e nos valores defendidos pela federação, má conduta, demonstrações políticas e religiosas e desrespeito a instruções sobre a participação de cerimônias oficiais", a transgressão será punida.

A primeira incidência rendará uma punição de 10 mil euros, mas, para pilotos de F1, esse valor deve ser quadruplicado. A segunda multa sobe para 80 mil euros e a suspensão de um mês, já uma terceira transgressão resulta em multa de 120 mil euros e dedução de pontos no campeonato.

Bearman, por ser estreante, está na lista dos competidores que recebem o menor salário no grid de 20 assentos, segundo o RacingNews365. Por esse motivo, o britânico brincou que não pode se "dar o luxo" de ser multado.

"Mas é claro que esse é um dos grandes assuntos da pré-temporada, essa nova regra que entrou em vigor, e tenho certeza de que descobriremos uma maneira de deixar todas as partes felizes ao encontrar alguma solução".

