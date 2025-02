O F1 75 aconteceu na terça-feira (18), com as equipes revelando as pinturas dos carros da temporada 2025 da Fórmula 1 na Arena O2, em Londres.

No entanto, o custo das apresentações das escuderias foi elevado, incluindo a Red Bull que, segundo o portal ESPN, gastou cerca de 800 mil libras esterlinas, ou R$ 5.765.120 em conversão direta.

A apresentação da equipe taurina contou com dançarinos e com um minuto de fala do chefe de equipe da RBR, Christian Horner, que foi vaiado pelo público presente na arena.

A pintura do RB21, modelo de 2025 da equipe da marca de energéticos, seguiu o padrão dos anos anteriores, com o carro azul-marinho com o bico amarelo junto de detalhes em vermelho, com o patrocínio da asa traseira mudando da ByBit para a Gate.io, ambas empresas de cotação de criptomoedas.

