O tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, e sua companheira, Kelly Piquet, anunciaram o primeiro filho do casal em suas redes sociais. A criança será neta do tricampeão da F1, Nelson Piquet.

A publicação, feita no perfil do Instagram do piloto da Red Bull e da modelo, diz: "Mini Verstappen-Piquet a caminho. Não poderíamos estar mais felizes com nosso pequeno milagre", dizem no post.

O bebê também será neto de Jos Verstappen, que não foi campeão nem vencedor de corridas, mas esteve na F1.

Este é o segundo filho de Kelly Piquet com um piloto de F1, tendo tido uma filha, Penelope, com Daniil Kvyat em 2019. Enquanto isso, será o primeiro filho de Verstappen, aos 27 anos.

Curiosamente, esse é mais um paralelo com Sebastian Vettel, que também anunciou uma gravidez com a companheira Hanna Prater em dezembro de 2013, após vencer seu quarto campeonato da F1.

Kelly Piquet

Quais pilotos de F1 atuais são pais?

Max Verstappen está prestes a se tornar o quarto piloto do grid atual a se tornar pai. No momento, apenas três dos 20 pilotos do grid têm filhos. O companheiro de equipe de Verstappen, Sergio Pérez, é um deles. O mexicano tem quatro filhos, o maior número na F1.

Além da Red Bull, os pilotos da Haas são os únicos com filhos. Nico Hulkenberg tem uma filha e Kevin Magnussen tem duas. O dinamarquês não estará na F1 no próximo ano e, se Pérez não mantiver sua vaga atual, Hulkenberg será o único pai na F1 em 2025, enquanto se aguarda a chegada, na primeira parte da temporada, do filho ou filha de Verstappen.

