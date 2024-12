Charles Leclerc está pronto para receber uma punição de 10 posições de grid no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, depois que a Ferrari foi forçada a instalar uma nova bateria para a última corrida da temporada.

O monegasco espera ajudar a Ferrari a derrotar a rival McLaren no campeonato de construtores neste fim de semana em batalha acirrada.

No entanto, suas esperanças sofreram um golpe com a troca de bateria, o que significa que ele usou mais do que sua cota para a campanha.

O dispositivo instalado durante os treinos de sexta-feira é o terceiro do ano, o que o leva além das duas mudanças permitidas - então se torna uma queda automática no grid de 10 posições.

A Ferrari está 21 pontos atrás da McLaren no campeonato de construtores, indo para o evento de Yas Marina e, realisticamente, precisa entregar uma dobradinha na corrida para ter alguma esperança de ultrapassar seu rival.

Falando antes do início da ação na pista, Leclerc disse que não havia espaço para erros na execução do fim de semana pela equipe se ela quisesse atingir sua meta.

"Acho que, do nosso lado, precisamos fazer tudo perfeito, isso é certo", disse ele. "E por fazer tudo perfeito, eu realmente quero dizer isso.

"Acho que precisamos fazer primeiro e segundo neste fim de semana e precisamos que as coisas não saiam exatamente do jeito que eles querem na McLaren porque eles serão fortes nesta pista também. Também é verdade que nunca vencemos aqui em Abu Dhabi, então há muito trabalho.

"Não é impossível. Acho que tivemos a abordagem certa nas últimas corridas e conquistamos alguns pontos, mesmo em fins de semana em que não esperávamos fazer isso.

"Neste fim de semana, estamos um pouco mais neutros e achamos que será um fim de semana positivo para nós, então realmente espero que seja esse o caso e que possamos aproveitar essa oportunidade para vencer o campeonato."

Mais punições

A dupla da Williams, Alex Albon e Franco Colapinto, também sofrerá punições de grid por usar peças extras.

Ambos os pilotos enfrentam uma penalidade de cinco posições cada após utilizar componentes de transmissão extras que estão fora de sua alocação para o ano.

As equipes disseram que isso foi resultado de incidentes que aconteceram no Catar no último final de semana. Colapinto foi atingido em um choque na primeira curva com Esteban Ocon, enquanto Albon chegou em 15º.

