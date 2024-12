A Fórmula 1 anunciou que o GP da China assinou um novo contrato que fará com que a categoria visite Xangai até, pelo menos, 2030.

O atual acordo com a organizadora da etapa chinesa deve terminar após a edição do próximo ano, mas os representantes da corrida assinaram um novo acordo no paddock do GP de Abu Dhabi que garante uma extensão de cinco anos.

"Nosso retorno à China nesta temporada, pela primeira vez desde 2019, foi um momento fantástico para o esporte, e é incrível ver os níveis de apoio que desfrutamos no país continuarem a crescer ano a ano", disse o CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali.

"Xangai é uma cidade incrível, e a pista é um teste maravilhoso para nossos pilotos, por isso estou muito feliz que a Fórmula 1 continuará sua parceria de sucesso com o GP da China por mais cinco anos. Quero agradecer ao nosso promotor por seu compromisso e paixão contínuos, e estou ansioso para voltar a Xangai no ano novo".

O promotor da corrida, Guo Jianfei, acrescentou: "Por muitos anos, o Jiushi Group e nossa subsidiária, a Juss Sports, sempre aderiram à nossa intenção original de buscar a excelência na organização de eventos, e essa renovação é uma prova disso. É uma excelente notícia para os torcedores da China e é uma plataforma perfeita para mostrar Xangai ao mundo, já que milhões de pessoas sintonizam a TV globalmente".

"Entendemos perfeitamente que um GP bem-sucedido não é apenas um evento de corrida emocionante, mas também uma força motriz para que toda a sociedade se desenvolva em uma direção mais positiva. No futuro, continuaremos a otimizar a experiência do evento por meio da inovação e a fazer uma contribuição sustentável para a sociedade".

Vista da pista de largada Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A China começou a sediar a F1 em 2004, mas, a partir de 2020, enfrentou uma ausência forçada de quatro anos devido à pandemia da COVID-19.

A corrida no Circuito Internacional de Xangai, de 5,45 km, nos arredores da megacidade, retornou para seu 20º aniversário este ano, com uma corrida com ingressos esgotados para celebrar o primeiro piloto de F1 do país, Guanyu Zhou.

No próximo ano, o GP da China passará a ser a segunda corrida do calendário, em 23 de março, concorrendo com o GP da Austrália como o primeiro evento de sprint do ano.

Os fãs chineses da F1 terão que se contentar com a ausência de Zhou no próximo ano, já que o piloto de 24 anos deixará a Sauber após três temporadas na equipe suíça.

