Após largar da 18a colocação, Gabriel Bortoleto não teve uma corrida muito boa no Bahrein. O brasileiro foi o último a cruzar a linha de chegada em Sakhir em sua quarta corrida na Fórmula 1 e falou sobre as dificuldades que enfrentou no carro da Sauber.

"Não posso seguir muito perto dos carros à frente, mesmo que o ritmo esteja lá em algum momento", falou o brasileiro após a prova. "No reinício, com o Safety Car, os pneus médios contra os duros do Stroll... Assim que eu me aproximei, parece que perdi totalmente a aderência, eu simplesmente não estava em lugar nenhum. Temos que sentar e analisar, entender o que aconteceu".

Bortoleto ainda comentou que a falta de ritmo tem sido um problema recorrente: "Não foi a primeira corrida. Acho que o problema está ali desde o começo da temporada".

Com a desclassificação de seu companheiro alemão Nico Hulkenberg por desgaste excessivo da prancha de seu assoalho, Bortoleto ficou com a 18ª colocação no resultado final da prova.

