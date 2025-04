A direção de prova da FIA confirmou na tarde deste domingo que Nico Hulkenberg foi desclassificado do GP do Bahrein de Fórmula 1, devido a um desgaste excessivo da prancha do carro do piloto alemão, notado na inspeção técnica após o fim da prova.

O delegado técnico da FIA, Jo Bauer, realizou o procedimento após o fim da prova no Sakhir e, ao constatar que as medidas da prancha do carro de Hulk estavam abaixo da espessura de 9mm exigida pelo regulamento, repassou o caso aos comissários.

Representantes da Sauber compareceram à audiência, e Hulk acabou sofrendo a desclassificação, punição comum para este tipo de violação.

"A área da prancha do carro 27 foi medida, e foi descoberto que ela tinha um tamanho de 8,4mm (área esquerda), 8,5mm (central) e 8,4mm (direita). Esses números estão abaixo da espessura exigida de 9mm, especificado pelo Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico".

"Durante a audiência, um representante da equipe confirmou que a medida estava correta e que todos os procedimentos de checagem foram feitos de maneira correta. A equipe também reconheceu este como um erro genuíno. Os comissários determinaram que houve uma quebra do regulamento, aplicando a punição padrão de desclassificação".

Com isso, Hulk, que havia terminado em 13º, está desclassificado da prova. Este é o segundo caso de DSQ no ano do tipo, com Lewis Hamilton sofrendo o mesmo destino após o GP da China no mês passado. Gabriel Bortoleto, companheiro do alemão na Sauber, sobe para a 18ª posição com esta mudança.

