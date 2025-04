Quase seis décimos. Essa é a diferença brutal entre Charles Leclerc, terceiro na classificação (mas segundo no grid graças à penalidade de George Russell), e Lewis Hamilton, da Ferrari, nono.

Apesar de ter passado para o Q3, o heptacampeão da Fórmula 1 superou apenas Yuki Tsunoda, na Red Bull. Agora, o piloto assumiu que "não está fazendo seu trabalho".

Logo após completar sua última volta voadora, ele iniciou um diálogo com seu engenheiro de corrida, Riccardo Adami, ao final do qual pediu desculpas à equipe por seu desempenho. Veja a seguir a conversa:

Hamilton: A que distância estou?

Adami: Meio segundo, sete décimos de Russell, Russell fez 1min30s0.

Hamilton: A que distância estou? P7?

Adami P9.

Hamilton: Quais são os tempos por setor?

Adami: Meio décimo mais lento que [Oscar] Piastri no primeiro setor, quatro décimos no segundo setor, três décimos no último setor.

Hamilton: Desculpe, pessoal, desculpe, amigo. Eu realmente sinto muito.

O sete vezes campeão mundial não foi exatamente para a corrida de sábado com grandes esperanças de se sair bem - tanto que disse aos seus torcedores que não deveriam esperar nada "mágico" na classificação - mas o desempenho de seu companheiro de equipe mostrou que o SF-25 tinha um potencial muito melhor do que o nono lugar.

Quando lhe perguntaram pelo que ele havia se desculpado no rádio, Hamilton disse à Sky Sports: "Apenas meu desempenho, meu desempenho ruim. Não há motivo [para eu não estar à altura]. Não estou fazendo o meu trabalho, só isso".

Hamilton não tem respostas para seus problemas

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Uma atitude e um discurso que não são muito diferentes daqueles de sua última temporada com a Mercedes em 2024, especialmente após a classificação. Diante da imprensa, incluindo o Motorsport.com, Hamilton não foi mais solícito, simplesmente lutando para colocar suas dificuldades em palavras e se contentando com respostas curtas. Aqui está a entrevista completa:

Você não parece feliz, pode nos contar sobre sua sessão de classificação?

Foi bem normal.

Sua primeira volta foi cancelada no Q3, isso colocou um pouco mais de pressão sobre você para a final?

Não ajudou, mas não foi o pior, então...

A janela de desempenho desse carro é estreita ou flutuante? Deve ser muito frustrante tentar tirar o máximo proveito da Ferrari?

De minha parte, não estou fazendo um bom trabalho, portanto, preciso continuar melhorando.

O novo assoalho é um passo à frente, mas Charles disse que provavelmente não era o melhor circuito para vê-lo. Mas ele está indo na direção certa?

Sim.

É bom ver Leclerc na frente?

Sim, é claro que o carro é bom o suficiente [para isso].

Você chegou à Ferrari com muita esperança e otimismo, surfando uma boa onda. Atualmente, você está em seu ponto mais baixo desde que entrou na Scuderia? Você parece bastante abatido...

Definitivamente, não é uma sensação boa.

Na semana passada, falou-se sobre uma diferença entre os dois carros. Isso já foi resolvido? Nenhum problema?

Foi resolvido.

Para onde vamos a partir de agora? Qual é o caminho a seguir?

Eu realmente não sei, eu realmente não sei. Não tenho muitas respostas para lhe dar. Não fui rápido.

Com Haydn Cobb

