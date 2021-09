F1: Bottas comemora terceiro lugar: eu disse que estaria no pódio

Valtteri Bottas comemorou o terceiro lugar em Monza e disse que avisou a Mercedes que "estaria no pódio".

O GP da Itália da Fórmula 1 contou com a vitória de Daniel Ricciardo neste domingo. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, foi o segundo colocado, seguido de Bottas, que largou em último.

O finlandês venceu a corrida sprint em Monza, mas teve que ceder a posição a Max Verstappen, já que trocou sua unidade de potência.

Em entrevista após a corrida, o piloto da Mercedes comemorou o desempenho que teve neste domingo e disse que prometeu "à equipe que estarei no pódio hoje".

"Começando atrás, nunca é fácil. E eu disse à equipe que estarei no pódio hoje. E nós fizemos. Estou contente por termos conquistado mais pontos do que a Red Bull, mas tirando isso, maximizamos de onde comecei e, obviamente, é uma pena a batida de Lewis e Max, perdemos alguns pontos lá, mas do meu lado foi bom."

Questionado se tinha alguma opinião sobre o acidente, o finlandês respondeu: "Não sei. É lamentável."

