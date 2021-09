Toto Wolff acredita que a manobra de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton no GP da Itália de Fórmula 1 foi uma "falta tática" depois de ver os rivais do título bater pela segunda vez este ano, em Monza.

Verstappen e Hamilton abandonaram a corrida depois de colidirem quando lutavam por uma posição na volta 26, encerrando ambas as esperanças de vencer o GP.

Falando na Sky Sports sobre o incidente, o chefe da Mercedes, Toto Wolff disse: “Os comissários vão decidir quem é o culpado, quem é o principal culpado. Acho que já vimos isso no passado.”

“Mas eu diria que foi, no futebol, eles chamam de falta tática. Ele provavelmente sabia que se Lewis ficasse à frente, a vitória era dele, possivelmente.”

“Se você comparar com o que Lewis fez na curva 4 na volta 11, não havia mais espaço - saiu da pista, na verdade”, disse Wolff.

“Mas sim, deixe os comissários fazerem o julgamento. Não quero ser mesquinho como alguns de meus colegas.”

A primeira volta viu Hamilton tentar passar Verstappen pelo lado de fora, indo para a chicane, resultando em leve contato.

“Quando você olha para a Curva 4, ele recuou e isso foi incrível, porque provavelmente você sabe que ele está ficando à sua frente”, disse Wolff.

“E então o incidente onde eles realmente bateram. Ficou claro para Max que isso iria acabar em um acidente.”

Ambos os pilotos minimizaram as chances de qualquer incidente repetido após o que aconteceu no GP da Grã-Bretanha em julho, mas Wolff disse que o confronto mais recente significa que é importante administrá-lo da maneira certa.

“Se não administrarmos isso da maneira certa, e tenho certeza de que os comissários verão da maneira certa, isso vai continuar”, disse Wolff.

“Tivemos um acidente em alta velocidade em Silverstone. Temos um carro terminando em cima do outro, na cabeça de Lewis aqui.”

“Então, até onde podemos ir?”

O carro de Verstappen parou apoiado no de Hamilton, enquanto uma das rodas do holandês havia tocado o capacete de Hamilton no acidente.

“Se você observar o carro, a coisa toda está danificada no halo”, disse Wolff. "E a roda estava na cabeça de Lewis."

F1 2021: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren