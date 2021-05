F1: Bottas diz que erro na curva 10 lhe custou a pole

Valtteri Bottas disse que um ligeiro erro na curva 10 lhe custou a pole para o GP da Espanha de Fórmula 1 e está certo de que a disputa deste domingo contra a Red Bull será acirrada.

Depois do melhor tempo obtido na classificação de Portimão, Bottas foi hoje espectador do duelo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen vencido pelo britânico, autor da pole de número 100 da sua carreira na F1.

Apesar disso, o finlandês não pareceu estar desapontado após um terceiro lugar no treino classificatório. Em entrevista, o finlandês se mostrou confiante para a corrida deste domingo.

“Temos um pacote muito forte aqui e amanhã vai ser uma boa luta”.

Bottas analisou sua volta e disse que um ligeiro erro na renovada curva 10 custou-lhe a chance de desafiar Lewis e Max no Q3.

“Nós estivemos perto. Foi uma boa luta pela pole. Na primeira tentativa fomos mais rápidos, mas sofri um pequeno problema na curva 10 que me fez perder dois décimos ou mais, que são preciosos para buscar o melhor tempo", lamentou.

“Em alguns momentos o carro parecia intransponível."

O piloto da Mercedes disse que o gerenciamento dos pneus é a chave para ficar à frente da Red Bull na corrida deste domingo.

“Nós e a Red Bull estaremos muito próximos e preservar os pneus será a chave para vencer a corrida. Provavelmente seremos capazes de jogar estrategicamente. Você pode tentar alongar a restrição. Talvez você possa até tentar fazer apenas uma parada", concluiu.

