Yuki Tsunoda disse que tem um “ponto de interrogação” sobre seu carro de Fórmula 1 se comparado ao de seu companheiro de equipe na AlphaTauri, Pierre Gasly, após saída do Q1 na Espanha.

Tsunoda terminou em 16º na classificação para o GP da Espanha no sábado (08) no Circuito de Barcelona, perdendo por pouco uma vaga no Q2.

Questionado sobre suas lutas no treino classificatório após a sessão, o piloto japonês disse que sentiu que tudo estava na janela certa para sua última volta, deixando-o confuso por não ter ido para o Q2.

“Não, eu não estava me esforçando muito para me afastar, [eu] apenas gosto de fazer o normal”, disse.

“A temperatura dos pneus estava bastante boa antes da volta. Não é o lugar que eu quero lutar."

“O desempenho neste carro, é fácil ir para o Q2. Realmente me esforcei para ir para o Q2.”

Tsunoda sugeriu que as características de seu AT02 pareciam ser diferentes das de Gasly, que conseguiu se classificar em 12º em Barcelona. O novato da AlphaTauri disse que tem um “ponto de interrogação” ao comparar os dois carros.

“É sempre um feedback diferente em comparação com meu companheiro de equipe, mesmo quando tentamos o contrário”, disse.

“Eu tenho um pequeno ponto de interrogação [se] é o mesmo carro - é claro que é o mesmo carro, mas apenas a característica do carro é muito diferente."

“Talvez, é claro, seja um estilo de pilotagem diferente. Mas eu não sei, não entendo o que aconteceu, por que estou lutando tanto", concluiu

O resultado marcou a segunda saída de Tsunoda no Q1 em suas quatro corridas de F1 até o momento.

F1 AO VIVO: HAMILTON bate VERSTAPPEN e chega a 100 POLES e os DESTAQUES do grid do GP DA ESPANHA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.