Neste sábado, Lewis Hamilton voltou a fazer história na Fórmula 1, ao conquistar a pole position para o GP da Espanha, sendo sua 100ª vez largando na primeira posição em 270 GPs disputados. E o carro que o ajudou a atingir essa marca foi o W12 da Mercedes, um de muitos modelos que chegaram à glória pelas mãos do heptacampeão.

Desde que estreou na F1, em 2007, Hamilton registrou pelo menos uma pole position por temporada disputada, como em 2010 e 2011, quando saiu na frente apenas no Canadá e na Coréia do Sul, respectivamente.

Por outro lado, Hamilton possui em seu histórico temporadas dominadoras, com mais de 10 poles em um mesmo ano, sendo que o recorde foi registrado no único ano em que não conquistou o título na era turbo híbrida: 2016.

Naquele ano, em que Nico Rosberg terminou com o título, o britânico registrou um impressionante total de 12 poles a bordo do Mercedes W07: Austrália, Bahrein, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Itália, Malásia, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi.

Relembre abaixo todos os carros da carreira de Hamilton e quantas poles ele fez em cada um:

2007: McLaren Mercedes, MP4-22 1 / 30 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Poles: 6 / GPs: Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Hungria, Japão e China 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 2 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 6 / GPs: Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Hungria, Japão e China 2008: McLaren MP4-23 3 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Poles: 7 / GPs: Austrália, Canadá, Alemanha, Hungria, Bélgica, Japão e China 2008: McLaren MP4-23 4 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Poles: 7 / GPs: Austrália, Canadá, Alemanha, Hungria, Bélgica, Japão e China 2009: McLaren MP4-24 5 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 4 / GPs: Europa, Itália, Singapura e Abu Dhabi 2009: McLaren MP4-24 6 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 4 / GPs: Europa, Itália, Singapura e Abu Dhabi 2010: McLaren MP4/25 7 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Poles: 1 / GP: Canadá 2010: McLaren MP4/25 8 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 1 / GP: Canadá 2011: McLaren MP4-26 9 / 30 Foto de: Alessio Morgese Poles: 1 / GP: Coréia do Sul 2011: McLaren MP4-26 10 / 30 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Poles: 1 / GP: Coréia do Sul 2012: McLaren MP4-27 11 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 7 / GPs: Austrália, Malásia, Hungria, Itália, Singapura, Abu Dhabi e Brasil 2012: McLaren MP4-27 12 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 7 / GPs: Austrália, Malásia, Hungria, Itália, Singapura, Abu Dhabi e Brasil 2013: Mercedes F1 W04 13 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 5 / GPs: China, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria e Bélgica 2013: Mercedes F1 W04 14 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Poles: 5 / GPs: China, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria e Bélgica 2014: Mercedes AMG F1 W05 15 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Poles: 7 / GPs: Austrália, Malásia, China, Espanha, Itália, Singapura e Rússia 2014: Mercedes AMG F1 W05 16 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Poles: 7 / GPs: Austrália, Malásia, China, Espanha, Itália, Singapura e Rússia 2015: Mercedes AMG F1 W06 17 / 30 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Poles: 11 / GPs: Austrália, Malásia, China, Bahrein, Mônaco, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica e Itália 2015: Mercedes AMG F1 W06 18 / 30 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese Poles: 11 / GPs: Austrália, Malásia, China, Bahrein, Mônaco, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica e Itália 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 19 / 30 Foto de: JEP / Motorsport Images Poles: 12 / GPs: Austrália, Bahrein, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Itália, Malásia, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 20 / 30 Foto de: Mercedes AMG Poles: 12 / GPs: Austrália, Bahrein, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Itália, Malásia, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi 2017: Mercedes AMG F1 W08 21 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Poles: 11 / GPs: Austrália, China, Espanha, Canadá, Azerbaijão, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Malásia, Japão e Estados Unidos 2017: Mercedes AMG F1 W08 22 / 30 Foto de: JEP / Motorsport Images Poles: 11 / GPs: Austrália, China, Espanha, Canadá, Azerbaijão, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Malásia, Japão e Estados Unidos 2018: Mercedes AMG F1 W09 23 / 30 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Poles: 11 / GPs: Austrália, Espanha, França, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Singapura, Japão, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi 2018: Mercedes AMG F1 W09 24 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Poles: 11 / GPs: Austrália, Espanha, França, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Singapura, Japão, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi 2019: Mercedes AMG F1 W10 25 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Poles: 5 / GPs: Austrália, Mônaco, França, Alemanha e Abu Dhabi 2019: Mercedes AMG F1 W10 26 / 30 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Poles: 5 / GPs: Austrália, Mônaco, França, Alemanha e Abu Dhabi 2020: Mercedes AMG F1 W11 27 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Poles: 10 / GPs: Estíria, Hungria, Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica, Itália, Toscana, Rússia, Portugal e Bahrein 2020: Mercedes AMG F1 W11 28 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Poles: 10 / GPs: Estíria, Hungria, Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica, Itália, Toscana, Rússia, Portugal e Bahrein 2021: Mercedes AMG F1 W12 29 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Poles: 2 / GPs: Emilia Romagna e Espanha 2021: Mercedes AMG F1 W12 30 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Poles: 2 / GPs: Emilia Romagna e Espanha

O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas do mundo, está lançando o Desafio F1, o fantasy game que promete agitar a internet e distribuir muitos prêmios.

Para participar, basta se inscrever no ThePlayer.com e entrar na página do Fantasy, clicando aqui. Os vencedores serão conhecidos durante o programa PÓDIO MOTORSPORT, transmitido ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

F1 AO VIVO: HAMILTON bate VERSTAPPEN e chega a 100 POLES e os DESTAQUES do grid do GP DA ESPANHA | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.