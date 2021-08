Valtteri Bottas foi punido com cinco posições após a batida na primeira curva do GP da Hungria. A punição será aplicada na próxima corrida em Spa-Francorchamps, na Bélgica, que será realizada após as férias de verão no dia 29 de agosto.

Bottas teve uma largada ruim, foi ultrapassado, perdeu a freada e fez um strike com Lando Norris, Sergio Perez e Max Verstappen. Somente o holandês conseguiu continuar a corrida, mas foi prejudicado e terminou em décimo com o carro avariado. Além do strike de Bottas, a largada teve um caos na pista com outros pilotos que se tocaram, como Stroll que acertou Leclerc e Ricciardo. O australiano rodou e Stroll e Leclerc também abandonaram a corrida.

A corrida entrou em bandeira vermelha para remover os carros e detritos da pista. Durante a bandeira, Lando Norris, que chegou aos pits para a interrupção da corrida, teve que abandonar. Os comissários julgaram o finlandês culpado pelo acidente do strike e aplicaram uma punição de cinco posições a ser cumprida na próxima corrida. Segundo os comissários, Bottas "causou uma colisão evitável".

Após o GP da Hungria, a Fórmula 1 entra de férias e só retornará à pista no dia 27 de agosto, com os treinos livres do GP da Bélgica. No treino classificatório, Bottas já correrá sabendo que precisará adicionar cinco posições no seu resultado. Ruim para ele, melhor para os pilotos do meio do pelotão.