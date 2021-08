O GP da Bélgica de Fórmula 1 "que não aconteceu" encerrou após algumas voltas sob o safety car e as condições climáticas de Spa-Francorchamps impediram a corrida de fato. Com isso, o resultado valeu metade da pontuação. Lewis Hamilton se manteve na liderança, apesar da vitória de Max Verstappen, mas viu sua vantagem reduzir para três pontos.

Os protagonistas do campeonato marcaram 12.5 e 7.5, com o holandês em primeiro e o britânico em terceiro, enquanto o segundo colocado, George Russell ficou com nove e pulou para 15º na classificação do mundial de pilotos, ultrapassando seu companheiro de Williams Nicholas Latifi, que ficou em nono.

No meio do pelotão, Daniel Ricciardo anotou seis pontos e "salvou" a corrida da McLaren, após Lando Norris se acidentar no treino classificatório, trocar o câmbio e receber uma punição que o jogou para 15º no grid.

A Ferrari, sua rival nos construtores, colocou sua dupla Charles Leclerc e Carlos Sainz no top 10. No entanto, com a pontuação pela metade, eles marcaram apenas dois e 0.5, respectivamente, o que custou a perda do terceiro posto nas equipes para a rival de Woking.

A Alpine manteve a quinta posição com os três pontos de Esteban Ocon, mas viu a AlphaTauri e Aston Martin se aproximarem, pois Pierre Gasly conseguiu quatro para a escuderia italiana e Sebastian Vettel cinco para os britânicos.

A Williams disparou sobre as rivais Alfa Romeo e Haas e praticamente garantiu o oitavo lugar nos construtores graças ao pódio de Russell e o nono lugar de Latifi.

Classificação de pilotos

Classificação de construtores

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 311 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 8 - - - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 304 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 13 - - - - - - - - - - 3 McLaren 169 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 - - - - - - - - - - 4 Ferrari 166 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 3 - - - - - - - - - - 5 Alpine 80 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 - - - - - - - - - - 6 AlphaTauri 72 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 - - - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 53 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - - - - - - - - - 8 Williams 20 - - - - - - - - - - - 10 10 - - - - - - - - - - 9 Alfa Romeo 3 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

