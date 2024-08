Quem disse que não tem Fórmula 1 nas Olimpíadas de Paris? Mas, calma. Não é da forma que você está pensando e sim, na semelhança entre atletas olímpicos e os pilotos da principal categoria do automobilismo.

No "X', a semelhança de atletas de diferentes modalidades com os rostos conhecidos da F1 vem gerando momentos divertidos, com Oscar Piastri, acusado de parecer o ginasta da Holanda, 'confirmando' que ele não estava disputando os Jogos Olímpicos durante a pausa de agosto do automobilismo.

E, pasmem, sobrou até para o surfista brasileiro Gabriel Medina. Em um post, o multicampeão - e que está na semifinal olímpica - teve sua aparência física ligada ao espanhol Carlos Sainz. Nas respostas da postagem, outra pessoa ainda levanta uma semelhança entre Kelvin Hoefler do skate com o australiano Daniel Ricciardo.

DI GRASSI EXCLUSIVO: F1 atual, F-E, PREOCUPAÇÕES com AUDI e futuro de BRASILEIROS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!