F1: Williams nega cláusula de 'fuga' em contrato de Sainz

A contratação de Carlos Sainz para 2025 na Williams agitou o mercado de pilotos pouco antes da pausa de agosto da Fórmula 1. Além disso, diversos rumores começaram a circular sobre as cláusulas no contrato do espanhol, entre muitos assuntos, surgiu a possibilidade de uma possível 'escapatória' do acordo.

Ao responder sobre o assunto, segundo informações do F1-Insider, o chefe de equipe James Vowles negou que uma cláusula que permite a saída de Sainz do time antes do tempo previsto exista no contrato. É importante relembrar que o piloto está confirmado para a temporada de 2025 e muitas mais, mas o fim do acordo não foi divulgado.

Vowles disse que pouquíssimas pessoas sabem o que foi acordado, mas afirmou que não há um artigo que permita a 'fuga' do espanhol.

"Há apenas um punhado de pessoas no mundo que sabem o que negociamos. Há pessoas na equipe que não sabem. E definitivamente não os jornalistas".

