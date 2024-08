Zak Brown, CEO da McLaren, disse que está feliz pela equipe não ter problemas com pilotos como a Red Bull nessa temporada da Fórmula 1, apontando para a questão da permanência de Sergio Pérez na equipe austríaca, após corridas abaixo do esperado e rumores de trocas internas.

Perguntado pela Sky Sports F1 se ele estava surpreso com o fato da Red Bull ter optado por manter Pérez, Brown disse: "Sim, essa é uma pergunta difícil".

"Sabe, eles têm duas equipes e um programa de jovens pilotos. Mas, no momento, eles têm uma formação de pilotos com um líder de campeonato e um sétimo colocado".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Foto: Pool de conteúdo da Red Bull

"Perez é um ótimo piloto, ele tem seis vitórias em corridas. Então, todos nós sabemos que ele é capaz de vencer, mas parece estar tendo um pouco de problema no momento".

"Não sei o que está acontecendo lá, mas sim, é algo que eles terão que resolver. Estou feliz por não ter um problema com piloto!", respondeu ele.

Brown disse que, embora a McLaren tenha mais chances de vencer o campeonato de construtores nesta temporada, sua equipe está de olho nos dois títulos.

Quando perguntado se a disputa entre equipes era uma prioridade maior do que o mundial de pilotos, disse: "Ambos são prioridades": "Porque, em última análise, para vencer o campeonato de construtores, precisamos que ambos os nossos pilotos estejam o mais alto possível no grid."

"Eu gostaria de ver nossos dois pilotos entre os três primeiros. No momento, estamos em segundo e quarto. Quanto mais alto estivermos na classificação dos pilotos, mais fácil será para nós vencermos o campeonato de equipes. É por isso que estamos buscando os dois", concluiu Brown.

