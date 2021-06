Valtteri Bottas revelou que usa uma imagem "negativa" na área de trabalho do computador como motivação para "mostrar a eles o que posso fazer", após uma sugestão do chefe da Mercedes Toto Wolff.

Bottas tem tido um início difícil na temporada de 2021 da Fórmula 1, abandonando duas das cinco corridas até agora e ficando em quarto lugar no campeonato de pilotos, 58 pontos atrás do líder Max Verstappen.

O finlandês estava prestes a terminar em segundo em Mônaco há duas semanas, mas teve um problema de pit stop que o forçou a desistir da corrida.

O chefe da Mercedes, Wolff, sempre falou sobre a força mental e a resiliência de seu piloto, enquanto o próprio Bottas disse em março que se submeteu a preparações "extremas" durante o inverno europeu e admitiu ainda que, caso seja necessário, recorrerá a ajuda de um profissional para se fortalecer psicologicamente.

O dirigente austríaco revelou durante o fim de semana do GP da Espanha que uma de suas táticas de gestão é encorajar os funcionários a ter uma foto de seu rival em um lugar de destaque para servir de motivação.

“Você poderia colocar uma foto dessa pessoa no calendário ou na mesa, e toda vez que falta um pouco de motivação, você olha para essas pessoas”, explicou Wolff.

"Todo mundo é livre para fazer isso. Das pessoas com quem trabalho, continuo vendo essas fotos aparecerem. É bom. Chama-se construção de inimigos e é uma arma psicológica poderosa."

"Quanto a mim, tenho duas fotos que sempre carrego comigo e que estão na minha área de trabalho. Nenhuma das duas pessoas tem nada a ver com a Fórmula 1 ou com corridas. É sobre negócios."

Após os comentários de Wolff, Bottas foi questionado pelo Motorsport.com em Mônaco se ele usava uma abordagem semelhante com seus rivais diretos da F1.

"Não carrego uma foto de Lewis ou Max no bolso", respondeu Bottas, mas revelou que usa a ideia de uma maneira diferente.

"Eu tenho um, na verdade inspirado nos bate-papos com Toto no ano passado", disse.

"Tenho uma coisa no meu computador, uma imagem na área de trabalho, que é uma motivação para mim sempre que abro o computador."

"Não é realmente uma coisa positiva. É uma coisa negativa que sempre me lembra de mostrar a eles o que posso fazer."

Mas o piloto não revelou o que era a foto: "Não vou te contar."

O GP do Azerbaijão deste fim de semana verá Bottas tentar repetir sua vitória de 2019.

