F1: Bottas busca fortalecimento psicológico para 2021

Este ano, Valtteri Bottas enfrentará a sua quinta temporada guiando um carro da Mercedes na Fórmula 1. O finlandês, que já foi duas vezes vice-campeão mundial (2019 e 2020), entra em 2021 visando um objetivo maior: derrotar o seu companheiro de equipe Lewis Hamilton e conquistar seu primeiro título na categoria. Para isso, Bottas admitiu que cogita contar com a ajuda de um psicólogo.

O piloto finlandês ingressou na F1 em 2013, correndo pela Williams. Após quatro temporadas na escuderia britânica, Bottas saltou para o time dominante do grid em 2017 para substituir o alemão Nico Rosberg - que deixou a categoria máxima do automobilismo depois que superou Hamilton na luta pelo campeonato de 2016.

Em um ano de pressão, já que seu contrato com a equipe de Toto Wolff chega ao fim no final da temporada, o piloto admitiu estar focado psicologicamente e que buscará clareza para tomadas de decisões nas corridas.

"Muito do meu trabalho nesta temporada está focado no lado mental das coisas", disse.

"Vou tentar estar no meu melhor estado psicológico durante a corridas e encontrar a abordagem certa para cada fim de semana."

"Tive boas férias, uma boa preparação física e me sinto muito sólido. Mesmo mentalmente, parece que tudo está bem equilibrado na minha vida."

Bottas revelou que utilizou o período de férias, durante o inverno europeu, para se preparar ao "extremo" para esta temporada e admitiu ainda que, caso seja necessário, recorrerá a ajuda de um profissional para se fortalecer psicologicamente.

"Não foram só férias; também tive muito trabalho para ganhar condicionamento físico e muitos treinos extremos no inverno", declarou o finlandês.

"Procurei manter a atitude do Sisu (conceito finlandês de perseverança), fazer coisas que me fortalecem. Não quero compartilhar todas as técnicas. Isso é algo em que tenho prestado mais atenção neste inverno e durante a temporada."

"E se eu precisar de ajuda, vou buscar ajuda profissional. Se não, vou usar o espelho."

Ao mesmo tempo, quem também está com bastante fome de garantir o campeonato de 2021 é seu companheiro de equipe - o britânico entra na briga para buscar o oitavo título da carreira.

No lançamento do W12, algumas semanas atrás, Hamilton comentou sobre seu comprometimento com a campanha que se inicia e os planos para o futuro na F1.

"Estou totalmente comprometido com esta temporada e na entrega", disse.

"Ainda amo o que faço. Estou em uma posição privilegiada que não preciso me comprometer por vários anos."

"Então eu escolhi ter um contrato de um ano, para então poder ver como vai o ano e onde estamos no meio ou no final da temporada. Quem sabe ainda estaremos em um pandemia. Mas isso não significa que eu não esteja comprometido, ainda estou muito, muito comprometido com o esporte", acrescentou.

A abertura do campeonato acontecerá neste final de semana com o GP do Bahrein, dia 28 de março, às 12h do horário de Brasília.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TELEMETRIA AO VIVO: Veja ANÁLISE de RICO PENTEADO para ABERTURA DA F1 2021

PODCAST – Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.