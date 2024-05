Valtteri Bottas, da Sauber, tomou uma punição de três posições no grid para a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1. A penalidade dos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) vem pelo fato de o finlandês ter atrapalhado Oscar Piastri, australiano da McLaren, no quali da sprint.

Com isso, Bottas cai para a última posição do grid de largada deste sábado: a corrida sprint do GP de Miami tem início programado para 13h (Brasília) deste sábado, com transmissão da Band e cobertura do Motorsport.com.

Equipe de Valtteri, a Sauber admitiu que não avisou seu piloto a tempo de ele não atrapalhar Piastri, conforme destaca o repórter Adam Cooper, jornalista do Motorsport.com, no tweet que você confere abaixo:

Apesar de ter sido atrapalhado por Bottas, Oscar larga em sexto com a McLaren, enquanto o holandês Max Verstappen, começa a corrida sprint da Flórida, nos Estados Unidos, partindo da posição de honra com a Red Bull.

Max Verstappen (RBR) - 1m27s641 Charles Leclerc (Ferrari) +0s108 Sergio Pérez (RBR) +0s235 Daniel Ricciardo (RB) +0s403 Carlos Sainz (Ferrari) +0s462 Oscar Piastri (McLaren) +0s520 Lance Stroll (Aston Martin) +0s734 Fernando Alonso (Aston Martin) +0s778 Lando Norris (McLaren) +0s831 Nico Hulkenberg (Haas) +0s835 George Russell (Mercedes) - SQ2 Lewis Hamilton (Mercedes) - SQ2 Esteban Ocon (Alpine) - SQ2 Kevin Magnussen (Haas) - SQ2 Yuki Tsunoda (RB) - SQ2 Pierre Gasly (Alpine) - SQ1 Guanyu Zhou (Sauber) - SQ1 Logan Sargeant (Williams) - SQ1 Alexander Albon (Williams) - SQ1 Valtteri Bottas (Sauber) - SQ1*

Max pole, Leclerc 2º, Hamilton 12º, Alonso atrás de Stroll e Logan fritando:

