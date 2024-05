Adrian Newey falou pela primeira vez com a imprensa sobre a decisão de deixar a Red Bull na Fórmula 1 e falou sobre seus planos para o futuro, em meio a diversas especulações sobre qual será seu destino após o fim de 2024.

A Red Bull confirmou na quarta-feira que Newey deixará a equipe pela qual atua desde 2006, tendo sido uma peça-chave para a conquista de 13 títulos, sendo sete de pilotos e seis de construtores até o momento.

A saída de Newey se dará de fato no primeiro trimestre de 2025 e, até lá, ele deve estar presente em algumas corridas deste ano, como a de Miami deste fim de semana. E foi lá na Flórida onde Newey conversou pela primeira vez com a imprensa sobre o fim da relação com a Red Bull, em entrevista à Sky Sports F1.

"Foram 18 anos de uma viagem incrível. Começar com a Red Bull, uma equipe jovem, vinda das cinzas da Jaguar, e estar ao lado de Christian [Horner] para construir tudo", disse. "Honestamente, quando assinei, não tinha ideia de onde iríamos terminar. Foi um grande risco para a minha carreira, e foi uma viagem incrível desde então".

"Tem sido uma honra enorme trabalhar com todos os meninos e meninas incríveis da fábrica e do time de corridas. Tem sido fabuloso".

Adrian Newey, Director de Tecnología de Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ao ser questionado sobre os motivos por trás da decisão de sair da Red Bull neste momento, Newey disse:

"A Fórmula 1 consome todo seu tempo, e já estou aqui há muito tempo. 2021 foi um ano muito duro por conta da batalha contra a Mercedes no campeonato e, ao mesmo tempo, toda a investigação e desenvolvimento do RB18, que foi o primeiro dessa geração de carros. Não sei, chega um momento em que você se sente, como disse Forrest Gump, que você se sente um pouco cansado".

Desde que começaram os rumores sobre a saída de Newey da Red Bull, muitos disseram que isso poderia ser resultado do tumulto que a equipe vive internamento este ano, especialmente após a investigação envolvendo Horner e a guerra política que surgiu a partir disso. Ele, porém, indicou que começou a pensar na saída entre o fim da temporada passada e o começo desta.

"Suponho que tenha sido durante o inverno e, à medida que os acontecimentos foram se desenrolando neste ano pensei... tenho a sorte de não precisar trabalhar para sobreviver. Trabalho porque gosto, e acredito que agora seja um bom momento de dar um passo atrás, descansar e fazer um balanço da vida. Viajar um pouco".

Como era de se esperar, desde que sua saída foi oficializada, Newey se tornou objeto de desejo de praticamente todas as equipes do grid. Mas, ele diz que pretende descansar.

"Provavelmente vou viajar com Mandy, minha esposa, e meus cachorros. Vamos em um motorhome viajar pela França e desfrutar da vida. Depois, em algum momento, não sei quando, vou virar e dizer: 'Bem, é hora da próxima aventura'. Agora não tenho nenhum plano".

A chance de ir para a Ferrari e trabalhar com Lewis Hamilton foi o mais comentado, e mesmo o heptacampeão disse que esperava ter a chance de ficar ao lado do britânico. Mas ele insiste não ter planos.

"Sinceramente, é muito amável da parte de Lewis dizer isso, e me sinto honrado, mas neste momento é hora de descansar um pouco e ver o que acontecerá depois".

F1 AO VIVO: Tudo sobre a sexta-feira em Miami | SEXTA-LIVRE

Conversa com ROBERTO CABRINI: As VERDADES de ÍMOLA-94, a INVESTIGAÇÃO da morte e o CHORO por Senna

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!