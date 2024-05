Charles Leclerc acredita que ter se classificado na primeira fila para a sprint do GP de Miami de Fórmula 1 faz com que as pessoas "parem de falar".

O piloto da Ferrari completou apenas três voltas durante o único treino desta etapa depois de rodar na curva 16 e sofrer um problema de embreagem na Flórida. Mas, mesmo com 23 poles na carreira, Leclerc admitiu que estava lutando para encontrar a 'janela certa' com os pneus de classificação, o que consequentemente o lavava para um baixo desempenho.

O monegasco vinha de resultados ruins nos últimos 'qualis' na China e Japão, quando perguntado se estava aliviado com o desempenho apresentado em Miami, ele respondeu: "Estou porque a classificação tem sido um ponto fraco por duas corridas seguidas."

"Em um determinado momento, na China, estava um pouco melhor, mas não tínhamos o carro para mostrar isso. Em um fim de semana tão difícil, eu dei uma volta nos treinos e fui direto para a classificação, fui direto para a pista, então foi muito complicado."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Mas, logo senti que o trabalho duro que fiz no início da temporada para tentar colocar os pneus na janela certa valeu a pena, então, estou feliz. Tem muita conversa acontecendo, você só é tão bom quanto sua última corrida neste esporte, então, quando você tem duas corridas seguidas que está mal na classificação e não faz um bom trabalho, as pessoas começam a falar, então é bom para parar com isso."

Apesar de sua forte posição na classificação, Leclerc alega que vai para a sprint sem saber de fato qual será o ritmo de corrida da Ferrari, uma vez que não conseguiu fazer stints longos nos treinos: "Não tenho ideia do nosso ritmo de corrida, pois fiz uma única volta", disse ele. "Mas eu realmente espero que possamos ter um bom sprint e um bom ritmo de corrida para ter esperanças de vitória no domingo."

Max pole, Leclerc 2º, Hamilton 12º, Alonso atrás de Stroll e Logan fritando:

