Max Verstappen ficou surpreso ao descobrir que havia feito a 'pole' para a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1, questionando pelo rádio o que havia acontecido com os outros pilotos do grid.

O holandês passou a sexta-feira reclamando da performance de seu carro com os pneus, comparando em um determinado momento com andar sobre cascas de ovo. Mesmo assim, o tricampeão acertou sua única volta rápida no SQ3 para garantir a pole, com Charles Leclerc em segundo a pouco mais de 0s1.

Ao ser avisado pelo rádio que havia feito a pole, Verstappen riu e respondeu, de forma incrédula: "Mas o que aconteceu com os outros? Isso [a volta] foi horrível. Veja abaixo o momento:

Na sequência, ao ser entrevistado na transmissão oficial, o holandês voltou a falar sobre a sua volta "horrível".

"Para ser bem honesto, essa foi bem horrível. Mas sim, não sei, talvez a última sessão tenha sido incrivelmente difícil de colocar os pneus no funcionamento ideal, porque no SQ2 eles já não estava bons. O SQ3 foi similar para mim. Eu não melhorei muito com os macios, mas de alguma forma estamos em primeiro".

"Aceito isso de bom grado, mas não foi divertido de guiar. Por algum motivo, porque nos treinos pareceu bem legal, eu estava confortável, confiante. Mas na classificação não".

"Talvez seja pelo traçado. Pensei após o treino, estava confiante que poderíamos lutar pela pole, mas na classificação não pareceu assim. Mesmo assim, terminamos em primeiro. Não sei o que aconteceu com os outros carros na última volta".

