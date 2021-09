F1: Bottas vence Sprint, mas Verstappen larga na pole em Monza

Neste sábado (11) aconteceu pela segunda vez no ano a corrida Sprint, que definiu o grid de largada para o GP da Itália de Fórmula 1. Valtteri Bottas, que largou na pole position foi o vencedor, levou os três pontos, mas na prática, cederá a posição de honra a Max Verstappen, já que o finlandês terá que trocar sua unidade de potência e começará no final do grid.

O holandês da Red Bull foi o segundo colocado e terá Daniel Ricciardo ao seu lado. Lewis Hamilton largou mal e caiu para a quinta posição. Com a punição do seu companheiro, ele fechará a segunda fila neste domingo.

A Corrida

Na largada, Hamilton começou mal, caiu para o quinto lugar e Bottas saltou à frente. Verstappen subiu para a segunda colocação, seguido pela dupla da McLaren. Gasly foi tocado na roda dianteira esquerda e acabou saindo da pista e atingindo a barreira de pneus. Por causa disso, o safety car foi acionado.

A relargada foi dada restando 15 voltas e bottas conseguiu se afastar de Verstappen, ao fazera volta mais rápida e abrir mais de 1.5s sobre o holandês. Enquanto isso, Hamilton tentava chegar ao quarto posto, tendo Norris como alvo, mas sem sucesso, mesmo com o uso DRS.

Na metade da corrida, Pérez se estranhava com Stroll, na briga pela nona posição. O mexicano foi investigado e absolvido, após cortar a chicane e ceder a posição ao canadense.

Sem grandes problemas, Bottas seguiu para a vitória, quase dois segundos à frente de Verstappen. Ricciardo foi o terceiro colocado, seguido de Norris e Hamilton.

O GP da Itália começará às 10h deste domingo.

Veja os resultados:

