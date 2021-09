Valtteri Bottas foi o vencedor da corrida sprint do GP da Itália de Fórmula 1, disputada neste sábado (11), e diminuiu a vantagem de Lewis Hamilton no duelo interno da Mercedes. No entanto, ele não poderá "desfrutar" do resultado pois pagará punição no grid por trocar componentes de seu carro e largará do fundo do pelotão.

Apesar disso, o resultado oficial é ponto para o finlandês. O placar na equipe alemã agora é de 10 a 4 para o britânico. Na Red Bull, Max Verstappen aumentou a dominância sobre Sergio Pérez e George Russell, o último invicto, perdeu para Nicholas Latifi na Williams.

O duelo mais equilibrado é o da Alpine: Fernando Alonso ficou à frente de Esteban Ocon e empatou o jogo, 7 a 7. Lance Stroll também se aproximou de Sebastian Vettel na Aston Martin e o alemão agora ganha de 8 a 6.

Como Kimi Raikkonen ainda não voltou ao cockpit da Alfa Romeo por ter contraído Covid-19, o placar da equipe suíça segue inalterado, mas Antonio Giovinazzi venceu o substituto Robert Kubica e largará da sétima posição em Monza.

Confira como está o placar das disputas internas após a corrida sprint da Itália

Lewis Hamilton 10 4 Valtteri Bottas Max Verstappen 13 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 5 9 Lando Norris Sebastian Vettel 8 6 Lance Stroll Charles Leclerc 11 3 Carlos Sainz Fernando Alonso 7 7 Esteban Ocon Pierre Gasly 13 1 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 4 8 Antonio Giovinazzi George Russell 13 1 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 3 11 Mick Schumacher

