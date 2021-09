Lando Norris acredita que a McLaren era rápida o suficiente para ficar entre os três primeiros na classificação da Fórmula 1 em Monza na última sexta-feira (10) e disse que terminar em quarto "era uma m****". O britânico chegou a ficar em terceiro após as primeiras corridas no Q3 e estava apenas 0s065 do líder provisório Lewis Hamilton.

No entanto, ele perdeu uma posição nas voltas finais depois que Valtteri Bottas subiu para o primeiro, deixando o piloto a 0s434 do topo da tabela de tempos. O companheiro de equipe Daniel Ricciardo qualificou-se em quinto e Max Verstappen ficou apenas 0s023 à frente.

"Eu odeio essas palavras, 'muito perto', porque sempre faz você sentir que não fez um trabalho bom o suficiente”, disse Norris ao ser informado de que estava muito próximo da P3. "Estou feliz, ficamos em uma posição muito melhor do que no último fim de semana e estou ansioso pela corrida."

"Perder a terceira colocação é uma m****. Eu teria amado conseguir aquele pouco mais, que acho que tivemos no carro hoje, mas acho que tenho que tentar fazer isso na corrida sprint."

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"O carro está bom em comparação com o que tínhamos", disse Norris em relação ao décimo lugar no GP da Holanda. "Temos uma pequena vantagem em relação a Gasly (sexto colocado, logo atrás das duas McLarens) e o resto dos caras contra os quais estamos competindo. Então, o carro está vivo e funcionando bem."

Questionado sobre o comportamento do veículo em diferentes circuitos, ele respondeu: "É estranho que possamos estar em uma pista de corrida quase um segundo e meio fora da pole, longe de Verstappen, e agora estou um quarto de décimo atrás dele."

“É como o carro funciona em variadas pistas e como a diferença e a oscilação do tempo da volta podem ser enormes. Nós realmente não mudamos muito, mas ficamos quilômetros mais rápidos. Então, é legal", finalizou.

