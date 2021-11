Ross Brawn exaltou as reverências a Lewis Hamilton como 'cria' de Ayrton Senna no GP de São Paulo de Fórmula 1 e comentou sobre a corrida em sua coluna no site oficial da categoria. Segundo o diretor técnico, a Mercedes foi "deslumbrante" em Interlagos e teve a 'simbiose' perfeita com o heptacampeão.

O britânico venceu a prova após largar em último na sprint e 10º na principal e suas ultrapassagens foram o principal destaque do fim de semana, incluindo a sobre Max Verstappen em mais uma batalha épica entre postulantes ao título de 2021.

"A multidão em Interlagos era sensacional, Lewis é discípulo de Ayrton Senna e isso tocou o povo do Brasil", escreveu Brawn. "Eles o tornaram um dos seus, um herói para torcerem. Foi inspirador vê-los compartilhar sua paixão e isso criou uma atmosfera incrível."

"A Mercedes teve um carro deslumbrante neste fim de semana e quando você pega alguém do calibre de Hamilton com uma máquina assim, ele é imparável. Já o vi fazer isso várias vezes. E é impressionante a cada vez."

Para vencer o GP de São Paulo, Hamilton teve que superar uma eliminação na classificação, onde havia cravado a ponta da corrida sprint, e uma largada do décimo lugar após ser punido em cinco posições por trocar seu motor de combustão interna. Para Brawn, essas reviravoltas o fizeram o nome de Interlagos.

"Lewis teve um momento com Max, do qual todos terão uma perspectiva diferente", disse o diretor também relembrando a batalha entre os rivais na volta 48. "Não houve riscos dramáticos. Ele lidou com os contratempos de uma troca de motor e sua desqualificação do treino classificatório e foi de longe o desempenho do fim de semana."

"Os pilotos de corrida são criados para lidar com esses desafios. Eles entram no carro desde o início, sabem como funciona, sabem como são as regras. Eles devem se acostumar com os contratempos que nem sempre estão sob seu controle. Eles podem transformar pontos negativos em positivos - e Lewis fez exatamente isso."

