Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz não foi o mais rápido do treino classificatório para o GP da Bélgica de Fórmula 1, mas ficou com a pole position da corrida ao terminar na segunda colocação e contar com uma punição recebida por Max Verstappen. O holandês da Red Bull dominou a sessão deste sábado (27), mas trocou componentes de seu motor e foi "jogado" para o fundo do grid, o que deu a oportunidade do espanhol ficar com a ponta - ainda que preocupado com o ritmo do rival.

De acordo com o piloto da Ferrari, a diferença para os touros em Spa-Francorchamps ainda é muito grande, e a primeira colocação no grid deverá servir como "ponto de partida" para a escuderia de Maranello analisar a vantagem da equipe austríaca, que liderou dois treinos livres e se mostrou sólida mesmo em um final de quali "bagunçado".

Nas entrevistas após a classificação, Sainz exaltou a volta que o colocou em segundo e à frente de Sergio Pérez, o outro piloto da Red Bull, mas ressaltou a força de Verstappen. "Estou feliz por começar na pole, mas não tanto em ver a diferença para Max neste fim de semana e a vantagem que a RBR tem sobre nós", comentou o espanhol. "Precisamos continuar estudando para ver por que eles estão tão rápidos nesse fim de semana. Largar da ponta é um bom ponto de partida e vamos tentar vencer a partir daí amanhã."

Como é de costume em uma pista de alta velocidade, como Spa, os últimos momentos da sessão foram marcados pela 'disputa pelo vácuo, e Sainz ficou com a 'ingrata' tarefa de ser o primeiro da fila de carros, sem o empurrão extra. "A volta de saída dos boxes foi um pouco bagunçada, decidindo quem iria liderar. Mesmo assim, o tempo foi bom o suficiente para a segunda posição, que eu sabia que me daria a pole", disse.

Apesar de estar atrás da Red Bull em ritmo de classificação, ele acredita que a disputa estará mais aberta no GP em si. "Acho que, em corrida, estamos um pouco melhor do que em quali, mas definitivamente há algo a mais para encontrar", concluiu.

O GP da Bélgica está marcado para este domingo, à partir das 10h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida na TV aberta e o Motorsport.com fará a cobertura em tempo real e trará toda a repercussão no site.

F1 AO VIVO: Max VOA mas SAINZ é POLE! DEBATE do quali e MERCADO, com Herta/AlphaTauri e Gasly/Alpine

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?