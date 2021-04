F1: Button acredita que Sainz incomodará Leclerc em 2021

Jenson Button disse que espera disputas acirradas entre os pilotos da Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc na temporada de 2021 da Fórmula 1.

Sainz, que começou sua carreira na categoria máxima do automobilismo em 2015, fez sua estreia oficial pela equipe de Maranello no GP do Bahrein. O espanhol apresentou um bom desempenho com o novo time terminando a corrida em oitavo lugar - seu companheiro de equipe, Leclerc, terminou em sexto.

Embora o monegasco tenha mostrado uma melhor performance na etapa, o fim de semana de Sainz não foi ruim no geral e deu uma grande esperança para o futuro.

Após o GP do Bahrein, Button disse que acredita que o novo piloto da Ferrari possa ter muito sucesso nesta temporada.

"Acho que Carlos vai se aproximar de Leclerc muito em breve. Entrei em contato com os engenheiros da McLaren e eles disseram que o piloto espanhol é basicamente um engenheiro", disse.

"Ele tem uma abordagem muito inteligente e trabalha em estreita colaboração com a equipe por muitas horas."

O campeão mundial de 2009 elogiou a maneira em que Sainz lida com seus sentimentos quando está na pista.

“Isso é ótimo, claro. Porque quando ele tem que aproveitar ao máximo o potencial do carro, ele não deixa que seus sentimentos assumam o controle."

"Ele é um ótimo cara e a Ferrari pode se orgulhar de ter uma ótima dupla de pilotos", concluiu.

F1: Nova ORDEM de forças? Veja análise DETALHADA sobre como Mercedes pode PERDER briga para Red Bull

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.