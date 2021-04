Ralf Schumacher critica Vettel: “Essa choradeira tem que parar”

Ralf Schumacher disse que Sebastian Vettel tem que "pisar no acelerador" e ser mais rápido que seu companheiro na Aston Martin, Lance Stroll. Schumacher foi enfático: "Essa choradeira tem que parar".

Parece que a má fase do tetracampeão mundial ainda não passou. Depois de duas temporadas complicadas na Ferrari, Vettel não apresentou um bom desempenho em sua estreia com a equipe britânica no Bahrein, terminando em 15º lugar.

Em entrevista ao Sport1.de., Schumacher disse que acredita que esse momento difícil que o piloto alemão está passando vai levar um bom tempo para ser ajustado.

“Sinto pena de Sebastian. É uma grande questão e vai levar muito tempo”, disse.

Para o irmão de Michael Schumacher, Vettel tem que "pisar no acelerador" e focar em superar Stroll.

“Ele tem que acelerar agora. A vida não é um acampamento”

"A pressão de fora é imensa, ele tem que desligá-la. O importante é um fim de semana normal, com uma classificação decente, para ser mais rápido que seu companheiro de equipe e não para estar na parte de trás."

Ralf sugeriu ainda que o novo piloto da Aston Martin pare de reclamar publicamente.

“'Não me sinto bem, o carro dirige de maneira diferente' - ninguém liga, estamos falando da F1."

“Essa choradeira tem que parar. Ele tem que pisar no acelerador agora, e absolutamente tem que ser mais rápido que seu companheiro de equipe”, concluiu.

